José Jerí dice estar "preliminarmente conforme" con la ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2026

José Jerí aseguró que está “preliminarmente conforme” con la decisión del Parlamento respecto al Reinfo. | Fuente: Presidencia

El Congreso aprobó este jueves en primera votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

El presidente de la República, José Jerí, aseguró que está “preliminarmente conforme” con la decisión del Parlamento y que espera que esta sea ratificada en segunda votación.

“Preliminarmente estamos conforme con el resultado. El Congreso ha entendido que hay un problema real con los mineros informales. También tenemos que velar por el Estado en general, dando medidas. Es una posición intermedia, no es lo ideal, lo ideal hubiera sido no tener que ampliarlo, pero bajo la realidad que hemos heredado era lo mejor que hemos podido en este momento conseguir como punto medio. Entonces, estamos preliminarmente satisfechos, esperando que se valide o que se confirme en la segunda votación”, aseguró.

Asimismo, el jefe de Estado destacó que el texto sustitutorio aprobado por el Hemiciclo incluya los principales cambios propuestos por el Ejecutivo. Y es que la iniciativa aprobada por el Legislativo no impide al Gobierno excluir del registro a mineros informales y tampoco reincorpora a los más de 50 mil Reinfos que fueron expulsados en julio de este año.

“Hay que dejar en claro que los puntos principales que planteó el Gobierno -que sea un año, de los 50 mil que ya habían sido excluidos- para nosotros nos ha dejado conforme con el dictamen que se ha aprobado el día de ayer y que tiene que ser materia de segunda votación en la Comisión Permanente”, indicó en diálogo con los medios durante su participación en la firma de un convenio entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.

José Jerí se pronuncia sobre el Reinfo. | Fuente: RPP

Reunión con presidente de Ecuador

José Jerí también se refirió a la reunión que mantendrá el próximo viernes 12 de diciembre con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Sobre ello, el mandatario señaló que la lucha contra la delincuencia transnacional será uno de los temas en agenda que abordará con su homólogo.

“Hay varios temas de agenda, pero sin lugar a dudas un tema que es para nosotros hoy sumamente importante es el tema de cómo en forma conjunta podemos combatir el crimen transnacional. Es uno de los puntos principales, más no es el único. Hay agendas también que están pendientes de la contaminación de ríos, tenemos el proyecto Puyango, tenemos varios temas en común. Para nuestro país, uno de los temas principales es cómo luchar en forma conjunta contra la delincuencia transnacional”, aseveró.