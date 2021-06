Julio César Castiglioni, asesor legal de Fuerza Popular, lamentó la declinación de Luis Arce Córdova al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y consideró que es el único miembro de dicha instancia que pide “que se cumpla la ley”.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Castiglioni consideró que el pleno del JNE tomó una posición respecto de las apelaciones por las nulidades que presentó Fuerza Popular y el único integrante que busca investigar “los hechos irregulares” es Arce Córdova.

“No soy abogado del señor Arce, por si acaso. Lo que yo lamento es que un magistrado que está pidiendo que se cumpla la ley, que se investiguen los hechos irregulares, se aleje del colegiado, porque los demás miembros tienen ya una posición tomada frente a las no solo las nulidades, sino a las observaciones que hizo ONPE que fueron 1 000”, indicó.

"No puede ser una persona solitaria en un colegiado"

En esa línea, Julio César Castiglioni consideró que el representante del Ministerio Público ante el Pleno del JNE está en su derecho de declinar, debido a que dentro de dicho colegiado “ya hay decisiones tomadas” y la suya es una postura solitaria.

“Está en su derecho de declinar, porque no puede ser una persona solitaria en un colegiado, en el cual como él mismo (ha dicho), y yo no estoy citando nada de lo que no esté en su carta, ya hay decisiones tomadas”, dijo.

Sobre sesión del Pleno del JNE

Julio César Castiglioni sostuvo también que durante la sesión de este miércoles, en la que el pleno del JNE declaró infundadas 10 apelaciones presentadas por Fuerza Popular, Arce Córdova se opuso a que el presidente del JNE, Jorge Salas, pidiera que se vote sin que primero cada magistrado expusiera su posición. Finalmente el representante de Fiscalía votó en contra.

“El día de hoy se citó a las 3 de la tarde para votar las causas del día y el presidente dijo vamos a votar y el señor Arce se opuso dijo señor pero si nadie ha manifestado su posición. O sea vas a votar diez expedientes, que los has juntado en forma ilegal, porque el informe debería ser expediente por expediente”, dijo.

El asesor legal de Fuerza Popular explicó qué habría llevado a Luis Arce Córdova a declinar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. | Fuente: RPP Noticias

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por COVID-19?