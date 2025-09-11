¿Keiko Fujimori será candidata presidencial en 2026? Miguel Torres responde sobre esa posibilidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Keiko Fujimori aún no confirma si participará como candidata presidencial en las Elecciones Generales de 2026, pero en Fuerza Popular aseguran que es su mejor cuadro para los próximos comicios. Así lo señaló el subsecretario general del partido político, Miguel Torres.

En el programa Ampliación de Noticias, Torres dijo que el partido espera “con ansias” que Keiko tome una decisión en un “momento complicado” por la polarización política que atraviesa el país y al cumplirse este jueves, 11 de septiembre, un año del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

“Hoy por hoy, yo creo que es Keiko Fujimori la que debe tomar ese liderazgo, ese reto, porque estoy seguro de que es la que podría lograr los mejores resultados, no solamente para el partido, sino para el país”, declaró.

“Sí hay otros cuadros dentro del Fujimorismo, somos un partido político que ya no acabamos de nacer hace unos cuantos años. Somos un partido político ya joven, podríamos decirlo. ¿Que hemos cometido errores? Sí. Pero que de esos errores hemos aprendido muchísimo”, agregó.

El excongresista acotó que, antes de su muerte, Alberto Fujimori dejó en claro el respaldo que le otorgaba a Fuerza Popular.

Asimismo, Miguel Torres dejó abierta la posibilidad de presentarse como candidato al Senado y a la Cámara de Diputados. “Si mi partido así lo decide, yo encantado de hacerlo”.

Cabe precisar que la lideresa de Fuerza Popular, quien postuló sin éxito en las contiendas electorales de 2011, 2016 y 2021, dijo en junio pasado que no descartaba la posibilidad de ceder la candidatura presidencial a otro líder del partido.

La lista de fórmulas y de candidatos debe completarse hasta antes del 23 de diciembre de 2025.