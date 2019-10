Marisa Glave descarta intención de postular a las próximas elecciones legislativas

Marisa Glave no postulará en las elecciones del 26 de enero del próximo año. | Fuente: CONGRESO | Fotógrafo: JOAN PIERRE RIOS INCIO

La excongresista Marisa Glave Remy descartó este viernes sus intenciones de postular en las próximas elecciones legislativas, el 26 de enero de 2020.

Mediante su cuenta de Twitter, Glave Remy hizo el anuncio, pese a que consideró dicha información "evidente". "No voy a postular por ninguna lista en este proceso electoral", aseguró.

En vísperas, la exparlamentaria y su excolega de bancada Indira Huilca renunciaron a la agrupación política liderada por Verónika Mendoza, luego de confirmarse la alianza de ese movimiento con los partidos Juntos por el Perú y Perú Libre, liderado por el sentenciado gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.

"He tomado la decisión de renunciar al Nuevo Perú. Esta ha sido una decisión muy difícil y dolorosa. Espero respeten mi decisión, no sólo de dar un paso al costado sino de no abrir un debate mediático. Seguiré luchando por un país más justo, más igualitario y más libre", expresó Glave Remy en su Twitter.

Indira Huilca, por su parte, no ha descartado postular a los comicios para completar el periodo parlamentario 2016-2021. En entrevista con RPP Noticias, señaló que la posibilidad de postular dependía de Nuevo Perú. Tras su renuncia, este tema queda pendiente.