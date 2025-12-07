Marisol Pérez Tello fue elegida candidata presidencial del partido Primero La Gente

La plancha presidencial también está conformada por Raúl Molina Martínez, como candidato a la Primera vicepresidencia, y Manuel Ato-Carrera, como candidato a la Segunda Vicepresidencia.

El partido Primero La Gente anunció que Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia (2016-2017) y excongresista de la República (2011-2016, fue elegida como su candidata presidencial para las elecciones generales del próximo año, tras concluir el proceso de elecciones internas supervisado por el Organismo Electoral de Procesos Electorales (ONPE).



“Agradezco profundamente la confianza de la militancia y los delegados de Primero La Gente. El haber cumplido con las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) nos da la solidez para decirle al país que es urgente recuperar la confianza en las instituciones y enfrentar con determinación el avance del crimen organizado”, expresó Pérez Tello al asumir oficialmente su proclamación.



En un comunicado, la agrupación política señaló que la plancha presidencial también está conformada por Raúl Molina Martínez, como candidato a la Primera vicepresidencia, y Manuel Ato-Carrera, como candidato a la Segunda Vicepresidencia.



Pérez Tello dijo que Primero La Gente propone una alternativa política basada en la unidad, la transparencia y la construcción colectiva, alejada de los intereses particulares.



“La política debe volver a ser un espacio de servicio a la gente. Primero La Gente es un proyecto que apuesta por la honestidad, justicia, la transparencia y la participación desde las regiones. Nuestro objetivo es devolverle esperanza al país”, afirmó la candidata.

Este domingo 7 de diciembre, se celebraron las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados para 37 organizaciones políticas —34 partidos y 3 alianzas electorales— con el fin de definir a sus candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.