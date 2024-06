Martín Vizcarra: "Está mal que dejen fuera de competencia a los movimientos regionales"

En el programa Nunca es Tarde de RPP, el exmandatario Martín Vizcarra señaló que su partido, Perú Primero, está próximo a cumplir un año desde que logró su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones y que se preparan para participaren los comicios del 2026.

El expresidente aseguró que para las próximas elecciones regionales y municipales presentarán candidaturas "a las 25 regiones, a las 196 provincias y a los 1658 distritos de todo el Perú".

Además, reveló que han recibido propuestas de otros partidos políticos para formar futuras alianzas electorales y que han logrado cerrar acuerdos con movimientos regionales.

Al respecto, fue consultado si a los partidos políticos les conviene que el Congreso busque la eliminación de los movimientos regionales. "No se trata de que convenga o no convenga, se trata de si está bien o no. Que dejen fuera de la competencia a los movimientos regionales está mal", respondió.

Congreso Martín Vizcarra: "Estoy inhabilitado para ejercer función pública, no para ejercer ciudadanía"

"Estoy inhabilitado para ejercer función pública, no para ejercer ciudadanía"

Recordemos que el expresidente no pudo asumir el cargo en el actual Parlamento a pesar de ser el candidato más votado en las elecciones del 2021. En abril de ese año, el Congreso lo inhabilitó por diez años para el ejercicio de la función pública por "haber dispuesto que se le inocule la vacuna contra el Covid-19 de manera secreta a irregular"

A pesar de estar inhabilitado, Vizcarra logró inscribir al partido Perú Primero, que participará en los comicios del 2026. "Estoy inhabilitado para ejercer función pública, no para ejercer ciudadanía. Y hacer política es el ejercicio de la ciudadanía", aseveró.

La presidencia de su partido mantiene la condición de "vacante" y él espera ocuparla. "El Comité Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional [del partido] han determinado mantener la presidencia vacante hasta que se solucione este problema de la inhabilitación ilegal", señaló el exmandatario.