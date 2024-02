Gaseosas a cambio de firmas: la práctica de nuevos partidos políticos para lograr inscribirse ante el JNE

En plena avenida Abancay, en el Cercado de Lima, el equipo de El Poder en tus Manos de RPP registró a un entusiasta grupo de personas uniformadas, vistiendo polos blancos con el logo del partido político Perú Federal, del político Virgilio Acuña, recolectando firmas.

Son las diez de la mañana, es verano y el sol empieza a ser inclemente. Con megáfono en mano, los recolectores de firmas invitan al público a acercarse hacia quienes tienen los planillones. Muchos miran incrédulos y siguen su trayecto, otros se acercan convencidos para dejar su rúbrica. ¿Lo hacen por las ideas partidarias?, no necesariamente. Lo cierto es que luego reciben una gaseosa “bien heladita”.

Cuadras más adelante, cerca a la avenida Nicolás de Piérola, otro grupo de personas que representan al partido político Voces por el Pueblo del congresista Guillermo Bermejo, hace lo mismo. También regalan bebidas: “solamente con tu DNI te regalo gaseosa", se escucha en el megáfono. El público que acepta la dádiva estampa su marca, recibe el refrescante premio y se retira del lugar.

La carrera por la inscripción

Las organizaciones políticas que desean participar del próximo proceso electoral se encuentran en la carrera de lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones para convertirse en una organización política oficial. Es por ello que en las calles de Lima y de diversas ciudades del país, existe un ejército de personas desplegadas por estas agrupaciones para lograr la gran meta: reunir las firmas válidas que exige la Ley de Partidos Políticos.

Las organizaciones se encuentran recolectando las miles de firmas que avalen su conformación como agrupación política de alcance nacional (que van desde 25 mil hasta 700 mil dependiendo del alcance de la Ley de Partidos Políticos). Una vez conseguidas, éstas serán validadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para continuar con el proceso.

Otra de las agrupaciones nuevas que se encuentra en proceso de inscripción y que asegura haber conseguido más de 50 mil firmas es Ciudadanos por el Perú (CPP), partido ligado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Los partidos políticos están en proceso de lograr su inscripción y necesitan más de 25 mil firmas para cumplir su objetivo.

El secretario general del CPP, Alberto Moreno, indicó que el nivel de organización que existe al interior de su grupo permitió lograr este objetivo: “esto se ha hecho de acuerdo a las posibilidades económicas de cada provincia, hemos hecho un trabajo muy minucioso, muy de abajo, muy de hormiga”, señala.

Al ser preguntado por El Poder en tus Manos sobre si garantiza que el CPP no entregó algún tipo de regalo a cambio de las rúbricas que reunió, Moreno contestó: “no, no, no, sí… bueno, yo no conozco que haya… salvo que por allí en alguna región se haya mandado a hacer algún lapicero, alguna cosa... pero hasta donde yo sé aquí, en Lima, no se entregó [nada]”.

La recolección de firmas no es el único requisito exigido por la Ley de Partidos Políticos, pero sí es uno de los más demandantes, dado el número de rúbricas que se deben conseguir. Para ello, algunas organizaciones políticas se valen de bebidas, polos, gorras, lapiceros y hasta galletas para conseguir las firmas de los peruanos.

Y aunque estas prácticas tienen muchos años llevándose a cabo, ¿por qué se ha normalizado este estilo poco ético de hacer política?

Política mercantilista

“Esto nos recuerda a la peor forma de hacer política, aquella que se convirtió en mercantilista y que se viene practicando por diferentes partidos o instituciones que aspiran a serlo. El ofrecer regalos está muy lejos de la práctica real, que debería ser analizar de manera consciente la propuesta de la agrupación, [conocer] los valores del partido, la ideología y explicarles a los ciudadanos por qué necesitamos ese partido nuevo”, señala el experto en temas electorales Enzo Elguera.

Desde el aspecto ético, entregar una gaseosa a cambio de una firma, debería servir de alerta a todo ciudadano o ciudadana sobre la forma de hacer política de una organización que, sobre todo, parte de cero y que debería ofrecer un cambio o mejora en prácticas partidarias.

¿Es legal o ilegal ofrecer gaseosas por firmas?

José Naupari, experto en materia electoral recuerda que la Ley de Partidos Políticos no sanciona ni considera como falta aquellas dádivas que las organizaciones ofrecen en la etapa de inscripción.

Por su parte, el politólogo Omar Awapara sostiene que “los propios mecanismos de inscripción de partidos, como es la recolección de firmas, siguen pensándose de una manera legalista. Esto incentiva a que las organizaciones políticas repliquen las prácticas [ofrecer regalos por firmas] que les han funcionado hasta ahora, pero eso no es sinónimo de fortalecimiento partidario”.

Preguntar antes de firmar

Que la firma y número de DNI aparezca en el planillón de un partido político significa respaldar a esa organización de manera oficial. Por lo tanto, es necesario pensar bien a quién se está apoyando.

"Siempre se le puede decir al ciudadano que tenga responsabilidad sobre a qué se adhiere o qué apoya. Que pregunte, que sepa, que su firma no sea capturada, que sea una verdadera adherencia", recomienda Luis Egúsquiza, experto en temas electorales de Idea Internacional.

Los partidos políticos están en carrera por lograr su inscripción para las elecciones de 2026. En lugar de firmar un planillón a cambio de una bebida o de cualquier regalo, es oportuno exigir toda la información necesaria sobre la nueva agrupación. Hacerlo es una forma de dejar atrás viejas prácticas que resultan dañinas para la democracia.