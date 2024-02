Partido vinculado a Nicanor Boluarte descarta las Primarias Abiertas como opción de elección interna, asegura dirigente

Alberto Moreno, secretario general del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), adelantó que su organización optará por la modalidad de 'un militante un voto', para elegir a sus futuros candidatos en elecciones internas.

En declaraciones a El Poder en tus Manos, el dirigente del partido vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, sostuvo que esta modalidad "es la más idónea". “Nosotros vamos por un militante un voto y cada región elige a sus propios candidatos. Acá [en el partido] no van a haber 'manitos mágicas' desde Lima que señalen y digan quién va o quién no va”, sostuvo.

Indicó que, de alcanzar su inscripción oficial, las elecciones internas del partido serán democráticas y bajo supervisión de los organismos técnicos conforme manda la ley.

Cabe reiterar que esta agrupación política, ligada a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la república, Dina Boluarte; se encuentra en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Según Moreno, la modalidad de elecciones primarias conocidas como las PASO, "no son una alternativa para Ciudadanos por el Perú". “Nosotros creemos que la militancia es la que debe elegir [a sus candidatos] porque es la que tiene que pedirle cuentas a quien elige. Un candidato tiene que rendir cuentas al partido, porque de lo contrario tendría cómo esquivar la disciplina partidaria al argumentar: me eligieron 500 pobladores que no son militantes, entonces ya no le hago caso al partido, les respondo a ellos”, explicó.

Promulgación de la Ley que se baja las PASO

Como se recuerda, la Ley N° 31981 de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fue promulgada el 18 de enero pasado por el Ejecutivo, y según analistas políticos y expertos en materia electoral, la norma elimina la esencia de la ley original que establecía que todos los partidos políticos, sin excepción, elegían a sus candidatos mediante esta única modalidad de elecciones primarias: con la participación obligatoria de todos los peruanos y ya no solo las cúpulas partidarias.

Ahora, la Ley N° 31981 establece dejar a criterio de los partidos políticos, la elección de sus candidatos entre tres modalidades disponibles:

1. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta.

2. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.

3. Elecciones a través de delegados, los que previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados de conformidad con lo dispuesto por el estatuto y el reglamento electoral de la organización política, la que puede solicitar el apoyo de los órganos del sistema electoral.

Que existan hasta tres alternativas solo generará desorden a nivel logístico y un mayor gasto del presupuesto público, además de que es poco probable que las agrupaciones políticas elijan a las PASO como alternativa, advirtió en su momento el politólogo Fernando Tuesta en RPP. “Esto no solamente es un retroceso o un costo para el Estado, sino que es ineficaz para lo que en principio todos dicen querer: fortalecer partidos, competencia interna y legitimidad. Ninguno de estos propósitos se va a conseguir con esta ley”, precisó.