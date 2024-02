Movimientos regionales: los puntos débiles de un modelo político que está en la mira de la Comisión de Constitución

En la Comisión de Constitución del Congreso de la República existe un predictamen denominado 'Ley de reforma constitucional del artículo 35 de la Constitución Política del Perú, para promover organizaciones políticas de alcance nacional', que propone eliminar la figura de los movimientos regionales de la esfera política del país, permitiendo que sean solo los partidos políticos nacionales y las alianzas logradas entre estos; los que participen de las futuras elecciones.

Este predictamen es el resultado de la unión de tres proyectos de ley (N° 599/2021, N° 3496/2022 y N° 4657/2022) cuyos impulsores son los parlamentarios Héctor Valer (Somos Perú), Darwin Espinoza y Wilson Soto (Acción Popular).

Desde Cajamarca, el politólogo Gianfranco Vigo sostiene que lamentablemente los movimientos regionales tienen puntos en contra que favorecen el éxito de esta propuesta legislativa. “Los pequeños movimientos regionales duran mientras están en el poder, son aparatos que se crean para elecciones y para distribuir cuotas de poder, puestos, obras. Luego de ello, se eliminan y desaparecen”, afirma.

Vigo califica de "insostenible" el modelo de los movimientos regionales. Asegura que la conformación de estos grupos políticos suele estar promovida por clanes familiares o intereses económicos particulares. "Este modelo no es bueno porque ayuda a perpetuar la figura de premiar no a las mejores figuras políticas, sino a quienes más poder adquisitivo manejan para sostener las campañas”.

¿Qué dicen los autores?

Los autores del predictamen que busca eliminar a los movimientos regionales argumentan que estos "no han contribuido con la estabilidad democrática porque no fomentan los valores democráticos ya que su finalidad radica en la participación en el proceso electoral, más no en la formación de sus integrantes. Prueba de ello es que diversas autoridades regionales han sido sentenciadas por actos de corrupción, lo que debilita el sistema democrático", señala el texto.

El politólogo Gianfranco Vigo afirma que en el Perú se necesita una reforma política integral con miras al fortalecimiento institucional de la política partidaria cuyo debate debe ser plural.

“Si queremos una política seria, lo que no se puede hacer es fragmentar. Por el contrario, fortalecer los partidos nacionales incentivando y promoviendo a nivel nacional a los mejores cuadros. Se necesita reunir a jóvenes, a personas independientes, a líderes con real vocación de servicio para que puedan militar y mediante elecciones internas plurales, participar de la vida política”, opina.

En desacuerdo

“La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Defensoría del Pueblo han opinado técnicamente y han dicho que ese dictamen no debería ser aprobado porque esos proyectos atentan contra el derecho fundamental de las personas de poder agruparse y participar de la propia política”, señaló a RPP Noticias Fredy Vracko, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, mostrando así su rechazo al proyecto de ley.

El dirigente sostiene que esta iniciativa legislativa responde al temor de las cúpulas de los partidos nacionales, porque ven en los movimientos una competencia tangible, prueba de ello, dijo, son los buenos resultados que obtuvieron en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022, donde la mayoría de movimientos regionales obtuvieron victorias. “Quien ha venido empeorando la figura de la política han sido los partidos y cada vez ha habido más desánimo de participar en los partidos por parte de la población porque todo es decidido desde Lima debido al centralismo", manifestó.

Desde la asociación que agrupa a los movimientos regionales no se descartan acciones legales y medidas de protesta por esta medida.