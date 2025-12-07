En el colegio Mariano Melgar, en Breña, se lleva a cabo el proceso de elecciones internas del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN) y Acción Popular. A los exteriores de esta institución educativa llegaron manifestantes del partido acciopopulista para reclamar por un supuesto fraude en la elección de sus delegados.
Menos de 25 delegados en 15 agrupaciones políticas elegirán a sus candidatos para las Elecciones 2026, de acuerdo a datos del JNE. En tanto, en cinco organizaciones, la cantidad de delegados es mayor a 75.
Carlomagno Salcedo, secretario nacional de Doctrina y Formación Política del partido Ahora Nación, afirmó en RPP que se lleva a cabo con normalidad su elección de candidatos, pese a la disposición judicial emitida por un juzgado de Chanchamayo para suspender este proceso.
En Puno, se abrió el local de sufragio en la institución educativa Miguel Grau, con representantes del JEE, Defensoría del Pueblo y ONPE, además de personal del Ejército y la Policía Nacional.
En el colegio Melitón Carbajal, en Lince, delegados de seis organizaciones políticas emitirán su voto: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú y Perú Libre. RPP pudo constatar que las mesas ya fueron instaladas.
Fuerza Popular es el partido con mayor cantidad de delegados registrados: 104. Por el contrario, el Frepap y la Alianza Electoral Fuerza y Libertad son las organizaciones que registraron menos delegados, con 2 y 3, respectivamente. Según Valdivia, el número mínimo o máximo de delegados no está regulado en la norma.
En diálogo con RPP, Jorge Valdivia, vocero del JNE, explicó la importancia de la realización de este proceso para los partidos políticos, pues, de lo contrario, no podrán presentar candidatos a las Elecciones Generales 2026.
Posteriormente, hasta el 23 de diciembre, las organizaciones políticas deberán completar sus listas y presentarlas ante el Jurado Electoral Especial (JEE).
Hartill adelantó que el 15 de diciembre es la fecha final en la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá proclamar los resultados de este proceso.
Pablo Hartill, vocero de la ONPE, adelantó en RPP que 1 134 de los 1 206 delegados que sufragarán este domingo se encuentran en Lima Metropolitana.
Un total de 1 206 delegados elegidos por cada organización votarán en 77 mesas de sufragio distribuidas en 31 locales de votación, ubicados en 30 distritos del país.
Este domingo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) celebra las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados para 37 organizaciones políticas. Con este proceso, se determinarán los candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.
