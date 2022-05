La plataforma "Elige tu local de votación" beneficiará a más de 24 millones de ciudadanos y ciudadanas que podrán sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. | Fuente: Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó este domingo la plataforma "Elige tu local de votación" (ETLV) para que los más de 24 millones de ciudadanos y ciudadanas que podrán sufragar en las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre seleccionen hasta tres posibles locales de votación.

La selección –de carácter obligatorio– facilitará la asignación de locales de votación cercanos a los domicilios de los votantes.

Al usar el aplicativo se presentarán opciones de locales ubicados dentro del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI), a menos que el ciudadano haya cambiado su domicilio en dicho documento después del 2 de octubre del 2021, cuando se cerró el padrón usado en la organización de los comicios.

No podrá seleccionarse un local en un distrito diferente al contenido en este padrón, pues el proceso incluye la elección de alcaldes y regidores distritales y provinciales.

Sobre la base de la selección (tres como máximo) que realice cada ciudadano, el organismo electoral determinará el centro de votación al que deberá concurrir para elegir a sus autoridades subnacionales.

En los últimos procesos electorales, la ONPE ha puesto a disposición de la ciudadanía este aplicativo. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 ha sido actualizado y estará disponible desde las 00:00 horas desde hoy, 15 de mayo, hasta las 11:59 horas del viernes 3 de junio del 2022.

La actual versión de la plataforma ofrece tres formas diferentes de elegir los tres locales, ingresando al sitio web eligetulocal.onpe.gob.pe

Una de las maneras es usando la versión web móvil. Allí se podrá verificar la identidad mediante el reconocimiento facial, utilizando la cámara de un celular, siempre y cuando este cumpla con los requisitos mínimos.

Otra alternativa para seleccionar los locales es recurrir al chatbot de Telegram, que también permite la identificación facial. Y la tercera opción es la versión del sitio web computadoras de escritorio. En este último caso, la identidad del elector se comprueba a través de preguntas clave.

Pasos para elección del local a través de web

El ciudadano debe ingresar a la plataforma "Elige tu local de votación" y hacer clic en Empezar. Luego debe colocar su número de DNI, el dígito de verificación del DNI y precisar el día, mes y año de nacimiento.

Se deben leer los términos y condiciones de uso y aceptarlos para continuar. Inmediatamente, se debe optar por alguna alternativa de validación de la identidad. Si se eligen preguntas personales, estas se deben responder correctamente, antes de presionar el botón Continuar.

Luego se debe ingresar el correo electrónico y hacerlo por segunda vez para confirmar el dato. A continuación, se debe colocar el número de celular e informar si se tiene alguna discapacidad, lo que permitirá recibir una atención preferente en el local de votación. Después, seleccionar el botón Continuar.

El ciudadano recibirá un correo electrónico que se debe confirmar para verificar el registro. Presionar seguidamente el botón Confirmar dirección de correo, tras lo cual se deberá presionar el botón Elige tu local de votación.

Entonces, presionando el botón, se empezará a elegir. Se recomienda al elector escoger los locales de votación preferidos dentro de su distrito y hacerlo en el orden de su preferencia. Presionar el botón Guardar y luego el Sí para continuar.

Es necesario presionar el botón Sí para guardar los locales de votación elegidos. Hay que precisar que se puede modificar el orden de prioridad de los locales de votación e incluso cambiar alguno. Al finalizar, se recibirán por correo los locales de votación elegidos.

Para consultas ciudadanas, el organismo electoral pone a disposición el Fono ONPE 4170-630 y en las redes sociales oficiales.

(Con información de Andina)

