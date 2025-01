Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Piero Corvetto destaca norma que permite a ONPE conservar cédulas por 90 días: "Los votos de todos podrán ser contados"

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha presentado una iniciativa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la que se propone incluir en la ley electoral mecanismos de recuento de votos emitidos por los ciudadanos, a fin de reforzar la confianza del electorado durante los procesos.

Al respecto, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, destacó esta reforma como "la más importante de la última década" y resaltó puntos como la custodia de las cédulas de sufragio por un periodo no menor de tres meses una vez concluido el escrutinio.

"La ley hoy dice que solo las almacenamos (las cédulas) y nosotros creemos que tenemos que ir un paso más allá. Que nosotros consideramos que cuando exista un error material, quiere decir un error de suma, esos errores terminan anulando 300 votos por acta. Nosotros queremos que se conserven las cédulas, que se puedan recontar, que en caso nuestros sistemas de cómputo puedan poner en evidencia de que esas actas no pueden contabilizarse porque existe un error, podamos ir a las cajas, abrirlas y hacer un reconteo automático", precisó.

Corvetto señaló que esta iniciativa de conservación se aplica en "el 70 u 80 % de países en el mundo" y detalló que el proceso incluye la implementación de mesas escrutadoras que revisarán las actas que no pudieron ser procesadas por los centros de cómputo. Dicha mesa contará con la presencia de personal fiscalizador del JNE, observadores y personeros de cada partido.

"(Permitirá) que los votos de todos puedan ser contados. Que, por el error de suma de cualquier miembro de mesa por cansancio, son jornadas absolutamente extensas que van a arrancar a las 6 de la mañana y van a terminar a las 12 de la noche, puede haber un error no intencional de los miembros de mesa, pero ese error no intencional no puede hacer que no se cuenten 300 votos y es lo que nosotros queremos hacer", refirió.

Financiamiento de partidos

El Congreso aprobó una ley que modifica el financiamiento público y privado que reciben los partidos políticos en el Perú. El texto se aprobó en primera y segunda votación por la Comisión Permanente y la autógrafa ya fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

Al respecto, Corvetto aseguró que desde la ONPE se llevarán a cabo los controles correspondientes dispuestos por la norma aprobada en el Legislativo.

"Somos absolutamente respetuosos del marco normativo y vamos a trabajar con la SBS, vamos a trabajar, a hacer una reglamentación que permita que podamos hacer el trabajo tal como el Congreso nos lo exige hoy día", mencionó.

Precisó que, en agosto de 2024, la ONPE presentó al JNE una iniciativa en la cual se promovía sincerar el financiamiento a los partidos, donde se incluía el aporte privado de la política. Asimismo, consideró estar "absolutamente convencido" de que el sistema ideal es el mixto, en el que aportan personas particulares y empresas.

Asimismo, remarcó estar en contra de aquellos aportes realizados mediante el Banco de Nación, sin consignar a los aportantes, y de que no se consideren ilegales los aportes que excedan los topes previstos por ley.

Por otro lado, se mostró a favor de la designación de un personero para diversos partidos, pues consideró fundamental que las agrupaciones que participan del proceso tengan presencia en todas las mesas. Sin embargo, ante esta posibilidad, dijo optar que las organizaciones acuerden tender alianzas a fin de reducir el número de partidos con miras a las próximas elecciones.

"Estamos desde septiembre haciendo trabajo de tiempos y movimientos en mesa que nos está permitiendo mejorar muchísimo nuestros formatos. Deben saber que con 50 partidos, la mesa podía cerrar a las 4:30 de la mañana. Hoy estamos haciendo todo un esfuerzo para que las mesas puedan cerrar alrededor de la medianoche. Va a ser un esfuerzo muy grande, son cinco elecciones en simultáneo", dijo.