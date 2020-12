Según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones las elecciones internas en las agrupaciones políticas son el 28 de noviembre y 6 de diciembre. | Fuente: Agencia Andina

La primera fecha de elecciones internas en los partidos políticos se llevó a cabo el 28 de noviembre. Los militantes decidieron qué candidatos los representarán en los comicios generales del 2021. La directora nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jessica Clavijo, confirmó a RPP Noticias que la jornada electoral se llevó a cabo sin mayores inconvenientes, no obstante, dijo que la asistencia no fue masiva.

Al analista político Jeffrey Radzinsky no le sorprende el número de asistencia en estas elecciones. "Era previsible que fuera baja porque las organizaciones políticas en el Perú están lejos de ser partidos estructurados con una militancia activa. En la práctica tienen miles de afiliados pero pocos militantes con trabajo partidario regular", dijo en una entrevista como parte de la cobertura El poder en tus manos de RPP Noticias. "Son pocas las organizaciones políticas donde hubo una competencia real en interior, en la mayoría de casos existe una lista única, que en la práctica se suele trasladar a un trámite administrativo que exige la entidad electoral", añadió.

El experto en temas políticos señala que es materialmente imposible tener un sistema con tantas organizaciones, que hay decenas de miles de afiliados que en la práctica no tienen una relación activa con ninguna base, y que se debe sincerar el padrón electoral. "Además, creo que hay organizaciones políticas que no han entendido que la renovación es el único camino para subsistencia o para un proyecto a mediano plazo. Creo que hay varios que todavía no lo comprenden y lo pagarán en las elecciones de abril porque no pasarán la valla electoral y van a desaparecer del registro de políticas nacionales", señaló Jeffrey Radzinsky.

Entrevista al analista político Jeffrey Radzinsky como parte de la cobertura El poder en tus manos | Fuente: RPP Noticias

Expresidente Martín Vizcarra confirmó intención de postular al Congreso

El expresidente Martín Vizcarra confirmó en el programa Nada está dicho de RPP Noticias, su intención de postular al Congreso por el partido Somos Perú. “La actitud en donde el TC abdica de su responsabilidad de interpretar la Constitución cuando precisamente como en este caso, no está clara, nos lleva a reevaluar nuestra situación y nos lleva a analizar la posibilidad de ser parte del próximo Congreso”, señaló Vizcarra.

Jeffrey Radzinsky considera que esta decisión es un error político. "Creo que es un desatino, muestra una falta de consecuencia entre lo que planteaba, que es una crítica a la clase política que en gran medida estaba representada en el Parlamento. Además, no solo por el hecho de postular, sino porque no tenía ningún vínculo con Somos Perú hasta hace algunos días y va a encabezar la lista de candidatos al Congreso. Tiene investigaciones en marcha como mucho de los congresistas que él criticó", sostuvo.