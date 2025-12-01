Presidente de Acción Popular: García Belaúnde y Alfredo Barnechea no representan una renovación para el partido

Los afiliados de Acción Popular asistieron el último domingo a las urnas para elegir a los delegados que deberán definir, el próximo 7 de diciembre, a los candidatos que competirán en las Elecciones Generales 2026. Al mismo tiempo, el partido llevó a cabo su jornada de consulta universal, un proceso no vinculante en el que su presidente, Julio Chávez, recibió el respaldo mayoritario para ser el candidato del partido a la Presidencia de la República en 2026.

Chávez, exalcalde de San Martín de Porres, indicó que su organización optó por realizar este proceso a fin de no verse perjudicados por las disposiciones del Congreso de la República respecto a la realización de elecciones primarias y no poner en riesgo el proyecto político del partido de cara al 2026.

Según las estimaciones, Chávez obtuvo un 49 % de las preferencias, imponiéndose a otras figuras conocidas del partido que también se presentaron como precandidatos presidenciales, tales como Víctor Andrés García Belaúnde, Alfredo Barnechea y el congresista Edwin Martínez.

"Nosotros hemos ganado, ya confirmado, en 16 regiones de las 26 circuncisiones a nivel nacional y nuestras listas de delegados han ganado en la mayoría de regiones. Por lo tanto, tenemos algo de 60 de los 75 delegados que van a asistir la próxima semana a confirmar lo que ha pasado ayer", indicó en diálogo con RPP.

Para Chávez, la militancia acciopopulista se ha inclinado a su favor gracias a que su candidatura ha sido promovida por los jóvenes del partido, un escenario que se repite en la mayoría de cuadros a nivel nacional y que ha determinado esta elección.

"Soy, de los seis precandidatos, el más joven en edad, con 44 años, y creo que ha sido un mensaje muy claro: hoy día, los partidos políticos se tienen que renovar, y creo que esa es la tendencia también que se va a ver el año 2026, creo que se va a ver una renovación en la clase política", señaló.

Cabe precisar que Chávez está acompañado en la plancha presidencial por la abogada y autora Gisela Narváez Gamarra (primera vicepresidencia), y la docente cusqueña Delia Condo Salas (segunda presidencia).

"Los tres somos cuadros formados en el partido, desde muy jóvenes. O sea, nos hemos formado en Acción Popular, y hemos promovido esta candidatura que buscó tener ese matiz de renovación", remarcó Chávez, quien consideró que ni Barnechea, ni García Belaúnde representan una renovación para el partido.

"(¿Ni Víctor Andrés García Belaunde ni Alfredo Barnechea representan esa renovación para usted?) No, a criterio de la mayoría, y tampoco a mi criterio", refirió.

Más del 68 % de los peruanos todavía no define a su candidato presidencial de cara a las Elecciones 2026, según datos del IEP. Para Chávez, este escenario representa "una gran oportunidad" para políticos nuevos, quienes deben apuntar a aquel sector de la población que aún no se siente representado por algún candidato o partido.

Caso 'Los Niños'

Consultado sobre el escándalo de 'Los Niños', que involucra a congresistas de su partido, Chávez aseguró que Acción Popular ha tenido "una de las peores representaciones parlamentarias" de su historia y que algunos congresistas "traicionaron la historia de su partido y a sus electores". Por ello, afirmó que su cuadro se ha planteado el reto de mostrar nuevos rostros y revertir esta mala imagen.

"En la anterior elección, el partido estaba atravesando una de las etapas más difíciles en la interna, porque los conflictos que por casi diez años tuvieron los dirigentes de Acción Popular hizo que no tengamos organización y dirigencia. Hoy tenemos organización, tenemos dirigencia y hemos iniciado procesos de expulsión. Hemos expectorado aquello que había sido cancerígeno dentro de la propia bancada", indicó.

Aseguró que su fórmula se encuentra "distanciada" de aquellos miembros del partido que "se portaron mal", en referencia no solo a 'Los Niños', sino también a los legisladores acusados de 'mochasueldos', quienes -afirmó- han sido expulsados de la organización.

"Ya asumimos ese pasivo político, nos ha venido costando. Hoy, tenemos que mostrar un nuevo rostro, porque hay dos cosas que tiene que hacer el próximo Gobierno. La primera es librar una guerra determinante contra la criminalidad organizada, o se puede hablar de futuro si no le garantizamos paz y seguridad a los peruanos. Y segundo, cerrar esa gran brecha de desigualdad que hay en el país", apuntó.