En vivo: así se desarrolla la primera jornada de las elecciones primarias rumbo a las Elecciones 2026

Hace 16 minutos

En simultáneo, 37 organizaciones políticas —entre partidos y alianzas— realizan sus elecciones primarias para elegir a los delegados que escogerán a sus candidatos rumbo al 2026 el próximo 7 de diciembre.

Una de ellas es el partido Primero la Gente, donde se han inscrito ante la ONPE dos fórmulas presidenciales: una encabezada por Miguel del Castillo y otra por la exministra Marisol Pérez Tello.

A través de un video, ambos precandidatos destacaron la participación de la militancia a nivel nacional para la elección de los delegados.

"Estamos en una fiesta democrática. Han venido militantes de Puno, Cusco [...] en un reencuentro de una militancia que viene trabajando hace un año para construir juntos el país que queremos", señaló la exministra.