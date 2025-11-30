En vivo: así se desarrolla la primera jornada de las elecciones primarias rumbo a las Elecciones 2026

A través de sus redes sociales, el exministro y precandidato presidencial por Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, compartió imágenes de su participación en la elección de delegados, en la primera jornada de las elecciones primarias de su agrupación.
El próximo 7 de diciembre, los delegados elegidos deberán definir a los candidatos del partido que competirán en las Elecciones Generales 2026.
Otra agrupación política que también realiza sus elecciones primarias para elegir hoy a delegados es el partido Perú Primero, fundado por el expresidente Martín Vizcarra.
Esta mañana, el hermano del exmandatario y precandidato presidencial, Mario Vizcarra, acudió a su local de votación para participar en el proceso.
En simultáneo, 37 organizaciones políticas —entre partidos y alianzas— realizan sus elecciones primarias para elegir a los delegados que escogerán a sus candidatos rumbo al 2026 el próximo 7 de diciembre.
Una de ellas es el partido Primero la Gente, donde se han inscrito ante la ONPE dos fórmulas presidenciales: una encabezada por Miguel del Castillo y otra por la exministra Marisol Pérez Tello.
A través de un video, ambos precandidatos destacaron la participación de la militancia a nivel nacional para la elección de los delegados.
"Estamos en una fiesta democrática. Han venido militantes de Puno, Cusco [...] en un reencuentro de una militancia que viene trabajando hace un año para construir juntos el país que queremos", señaló la exministra.
Hernán Garrido Lecca, precandidato presidencial del APRA —donde compiten 14 fórmulas con miras a Palacio de Gobierno—, acudió esta mañana a votar en su centro de votación, ubicado en el distrito de Santa María del Mar.
El precandidato a la Presidencia por el APRA y excongresista, Jorge del Castillo, asistió a votar en una institución educativa designada en el distrito de San Isidro. En declaraciones a la prensa, señaló que la agrupación política “se ha comprometido a que, quien gane la elección, todos lo vamos a apoyar”.
“El APRA unida tiene una gran posibilidad de estar en la final de estas elecciones”, resaltó.
Esta mañana Carla García Buscaglia, hija del expresidente Alan García y precandidata a la Vicepresidencia en la fórmula que lidera el excongresista Javier Velásquez Quesquén, acudió a su local de votación en Barranco para participar el proceso de elecciones primarias.
En diálogo con RPP, García Buscaglia, quien estuvo acompañada de exparlamentario, destacó que su lista "representa a todo el país" y garantiza "100 años más" para el partido.
Según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la primera mesa de sufragio para las elecciones primarias (modalidad afiliados) del Partido Aprista Peruano y de Renovación Popular quedó instalada a las 06:53 horas.
Se trató de la mesa 030139, ubicada en la IE 3057 Santa Rosa de Carabayllo, en el distrito de Carabayllo (Lima). A nivel nacional debieron instalarse 578 mesas para recibir el voto de los afiliados apristas (43,819) y de Renovación Popular (39,147).
Los miembros de mesa, que en este proceso fueron afiliados de cada partido político, debieron presentarse desde las 7:00 horas para iniciar la instalación a las 8:00 horas como máximo.
El Presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó la importancia de la jornada electoral que hoy realizan las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Generales #EG2026, que mediante elecciones primarias elegirán a sus candidatos o a sus delegados que el próximo…
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, destacó la relevancia de la jornada electoral que desarrollan hoy las 39 organizaciones políticas habilitadas rumbo a las Elecciones Generales 2026.
"Es un hito [electoral] muy importante, que marca historia porque es la primera vez que vamos a tener una jornada de esta naturaleza", sostuvo.
Aunque la organización de estas elecciones primarias estará a cargo de los propios partidos políticos con el apoyo técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó, en la víspera, que desplegará 578 fiscalizadores para el proceso del APRA y Renovación Popular, con el objetivo de que cada mesa de sufragio cuente con una autoridad que garantice el cumplimiento de la normativa electoral.
Jornada electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.
Este domingo 30 de noviembre, los afiliados del Partido Aprista Peruano y Renovación Popular elegirán a sus candidatos a la Presidencia, al Congreso bicameral y al Parlamento Andino. Para que el proceso sea válido, ambas agrupaciones deberán alcanzar al menos el 10% de participación de su padrón a nivel nacional.
En tanto, las otras 37 agrupaciones deberán definir a sus respectivos delegados quienes serán los que escogan a sus candidatos el próximo 7 de diciembre.
