Presidente de la Asociación de Movimientos Regionales responsabiliza al Congreso de la extensa cédula de votación para las Elecciones 2026

Ante la posibilidad de que la cédula de votación para las Elecciones Generales 2026 reúna una lista de más de cuarenta candidaturas, el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales y candidato a la Presidencia por el partido político PRIN, Freddy Vracko, señaló que el Congreso es el responsable de dicha extensa cédula, por no regular a tiempo con leyes necesarias para evitarlo.

“En regiones la gente ya se está preguntando, ¿cómo es que va a votar por tantos [candidatos]? Si la gente ya no hacía una debida averiguación de las propuestas y ahora le presentas una sábana de más 40 [candidaturas], eso va a ser absolutamente una lotería [...] El Congreso es el responsable de que tengamos esta situación porque no ha llevado adelante las normas adecuadas cuando debía y no abrió la oportunidad de que, por ejemplo, en el debate estemos los movimientos regionales. Indudablemente, la responsabilidad de llegar a este extremo, a este nivel, es del Congreso”, opinó a El Poder en tus Manos de RPP.

El dirigente señaló que faltando un mes para que se den todas las modificaciones a la ley electoral, antes de la convocatoria a elecciones, si el Congreso busca reducir en parte la gran oferta política, deberá apuntar a evitar el excesivo número de partidos en competencia.

¿Cómo se podría optimizar el proceso electoral 2026?

En entrevista con Ampliación de Noticias, el dirigente señaló: “De cara a tratar de buscar una mejor política, siempre es bueno consolidar bloques [alianzas] para que la gente revise las mejores propuestas en el menor número de oferta política, y voten bien informados. Por ello, creemos necesariamente que hay que fomentar las alianzas y en ese camino hay dos proyectos de ley del partido Renovación Popular, que nosotros compartimos y que deberían debatirse”, expresó el dirigente.

Dichos proyectos buscan reducir la valla electoral al 3 % para organizaciones políticas que formen alianza entre cinco partidos, y una valla de 4 % para las conformadas por tres partidos.

“Y sería ideal que esa reducción de valla electoral debería extenderse a los movimientos regionales, porque para nosotros el Congreso estableció una valla de 10 % de votos válidos para mantener la inscripción”, recordó.

El segundo proyecto, que ayudaría a reducir la oferta electoral, según Vracko, es que los nuevos partidos que han logrado inscripción para este proceso tengan la opción de no participar en el 2026 y no perder su inscripción.