"La vida continúa": Rafael Belaúnde descarta renunciar a su precandidatura presidencial tras ataque en Cerro Azul

En RPP, el precandidato presidencial Rafael Belaúnde también dijo que, si bien a partir del 23 de diciembre contará con seguridad del Estado, por el momento se encargará de su propio personal de resguardo.

Rafael Belaúnde Llosa, el precandidato presidencial de Libertad Popular, habló nuevamente tras el intento de ataque que sufrió recientemente en Cerro Azul, en Cañete, y expresó su compromiso de continuar con su campaña a pesar del reciente atentado.

En entrevista con RPP, Belaúnde detalló que las primeras horas tras el ataque fueron dedicadas a realizar las diligencias pertinentes con la Policía. Sin embargo, enfatizó que el país debe avanzar y no dejar que la violencia defina la agenda política.

"La vida continúa, tenemos que trabajar. La violencia criminal, la inseguridad ciudadana no puede ni definirnos ni marcar nuestra agenda. Entonces, hay que sobreponerse y tomar las medidas de seguridad", afirmó.

El precandidato comentó que, a partir del 23 de este mes, la seguridad del Estado le proporcionará protección, pero subrayó que no solicitará medidas adicionales, afirmando que se encargará de su propia seguridad.

Asimismo, resaltó que las personas comunes en Perú son las que realmente enfrentan los mayores riesgos en sus vidas cotidianas, y que muchas veces, su actividad política no es tan peligrosa como la de otros sectores azotados por la extorsión y el cobro de cupos.

"Voy a seguir", dice Rafael Belaúnde

Al ser cuestionado sobre las críticas que indican que su situación podría ser un intento de ganar protagonismo, Belaúnde respondió que se sometió a los peritajes realizados por la Policía. Aclaró que no tiene temor de las especulaciones y que lo más importante es ofrecer su colaboración a la investigación.

“La gente es libre de pensar lo que quiera. Al final, lo que hay que hacer es colaborar con la Policía y que la Policía haga su trabajo con tranquilidad y objetividad, nada más”, enfatizó.

Con respecto a los posibles riesgos que la violencia criminal pueda representar para el desarrollo del proceso electoral, Belaúnde aseguró que no prevé que la situación llegue a ese extremo, aunque subrayó la existencia de amenazas provenientes de organizaciones criminales asociadas a la minería.

Finalmente, Belaúnde reafirmó su compromiso político, afirmando: "voy a seguir absolutamente adelante hasta las últimas consecuencias".