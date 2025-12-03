Miguel Del Castillo pide garantizar el proceso electoral tras ataque contra Rafael Belaúnde

El precandidato presidencial por el partido Primero la Gente, Miguel Del Castillo, se refirió al atentado que sufrió el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, y advirtió que este tipo de situaciones podrían gatillar una suspensión de las elecciones por la inseguridad.

"Cuidadito con este tipo de situaciones, y que después vengan rumores de que mejor por inseguridad suspendamos las elecciones hasta que se estabilice el país. Mucho cuidado, señor Jerí, de escuchar voces que le quieran decir, quédese un poco más y posterguemos las elecciones", comentó.

En esa línea, remarcó que José Jerí debe garantizar el proceso electoral en la fecha pactada, así como brindar la seguridad a los peruanos, sin temor por salir a trabajar, estudiar y hacerlo sin ningún tipo de restricción.

Del Castillo aseguró que tanto la izquierda y la derecha política han mostrado públicamente discrepancias; pero sus cuadros se han vuelto "socios" en el Congreso para "solucionar sus problemas".

"Han sacado adelante sus cosas, se han puesto muy de acuerdo. Ahí no polarizan, ahí se encuentran. La concertación es para solucionar problemas del país, no los suyos, y lo que hemos encontrado son acuerdos para solucionar sus problemas", aseguró en diálogo con RPP.

También cuestionó la situación laboral de quienes postulan como precandidatos a las Elecciones Generales 2026, si han asumido sus responsabilidades laborales o "si toman transporte público".

"(¿Es una indirecta a quién?) La señora Fujimori es una persona que no ha demostrado su desarrollo profesional en ningún campo, excepto en lo político, lo cual tampoco ha tenido éxito (...) El señor Cerrón, que también dice que es candidato, y como está prófugo, no debe estar 'chambeando' hace tiempo", sostuvo.

Elecciones internas en Primero la Gente

Por otro lado, consultado sobre el proceso de elecciones internas en su partido, en el que la excongresista Marisol Pérez Tello fue favorecida por su militancia, Del Castillo manifestó que vienen dialogando "para llegar a la unidad".

"Somos un partido joven que necesita llegar consolidado, y lo vamos a hacer. El domingo vamos a llegar en la unidad, y vamos a darle la tranquilidad a los delegados para que puedan expresarse en un 100 % de su voto. La referencia así ha sido. Marisol obtuvo 214 militantes que la apoyaron, yo tuve 170 militantes que me apoyaron", refirió.

Si bien indicó que el proceso de consulta no está regulado, ni supervisado, resaltó la importancia de escuchar a la militancia. "Entre tres candidatos, la militancia se ha pronunciado a favor de dos candidatos, y ahora hay que demostrar la madurez de los candidatos, para los precandidatos, para poder tener efectivamente la candidatura", sostuvo.