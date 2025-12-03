Presidente de la CGTP denuncia que sindicatos de construcción civil sirven como "fachada" de organizaciones criminales

El presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva, lamentó el reciente ataque contra el precandidato presidencial Rafael Belaúnde y aseguró que este atentado es evidencia de que no hay resultados del trabajo del Gobierno de José Jerí, pese a las medidas implementadas contra la inseguridad.

En diálogo con RPP, el también precandidato a la primera vicepresidencia por Ahora Nación remarcó que la criminalidad en el sector de construcción civil sigue vigente, principalmente a través de sindicatos que serían fachadas de organizaciones criminales.

"Lo lamentable es que nosotros venimos denunciando desde hace 20 años que hay pseudo sindicatos, son fachadas de bandas criminales, y lamentablemente hasta ahora han pasado por el Ministerio de Trabajo no sé cuántos ministros, no sé cuántos funcionarios, y el pedido de nuestra federación de que eliminen a esos pseudo sindicatos no ha sucedido, y ellos tienen un rótulo de registro sindical que les da impunidad, lamentablemente, para actuar en estas actividades ilícitas", sostuvo.

Según Villanueva, el "boom" inmobiliario en Lima Norte permitió la aparición de estos "pseudosindicatos" y señaló a Augusto Ramos Dolmos, alias 'Cholo Dolmos', como presunto líder de una de estas organizaciones y de haberse asociado con Adam Smith Lucano Cotrina, alias 'El Jorobado', y Erick Moreno Hernández, el 'Monstruo'.

"Pese a todas estas evidencias, porque la Policía tiene evidencias, este señor 'Cholo Dolmos' sigue operando impunemente, ya no solamente en el cono norte, sino a nivel nacional, y sobre todo tiene la hegemonía, la supremacía, en todas las grandes obras", refirió.

Aseguró que obras y propietarios de viviendas en Cerro Azul también han sido objetivo de las organizaciones criminales, quienes también estarían inmersas en el tráfico de terrenos en la zona. También afirmó que en Lima y Callao existirían "centros de entrenamiento para sicarios".

Acuerdos para trabajadores de construcción civil

Por otro lado, como secretario de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), celebró el acuerdo logrado con la Cámara Peruana de la Construcción, que incluye mejoras en el salario y las condiciones laborales de sus trabajadores, exigencias expresadas en la manifestación nacional del pasado 27 de noviembre.

"Lo más resaltante es que estamos fortaleciendo un fondo de capacitación para los trabajadores de la construcción, que lo financian los empresarios, y estamos creando una comisión permanente que se va a dedicar a estudiar los problemas del sector para realizar propuestas para encontrar soluciones. Esperamos que mañana o el viernes estemos firmando este convenio colectivo en el Ministerio de Trabajo", indicó.