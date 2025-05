Érica Gil, registradora del Reniec: "Estoy muy emocionada de saber que yo misma le entregué el DNI al papa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Corría el 2014 y el entonces papa Francisco tenía una misión para el sacerdote originario de Estados Unidos, Robert Prevost: estar al frente de la diócesis de Chiclayo, ubicada en una ciudad del norte de Perú.

Lo nombró obispo de Chiclayo , pero para poder cumplir con este rol debía tener la nacionalidad peruana a fin de cumplir uno de los acuerdos vigentes entre la Santa Sede y el Perú. Y en el 2015, ya con los papeles en regla, asumió el encargo que le dio el sumo pontífice.

Diez años después de ese nombramiento, Érica Gil, una registradora del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), no sale de su asombro y, emocionada, comentó a RPP lo que significa saber que fue ella misma quien estuvo a cargo de darle esta nueva identidad al hoy papa León XIV.

“Él llegó vestido como aparece en la foto de su DNI. Recuerdo que le brindé la misma atención como cualquier ciudadano que acude a tramitar su documento de identidad. Lo recuerdo muy amable, muy educado”, narró entusiasta.

Agregó que, registrar sus datos para que cuente con el documento nacional era requisito indispensable para consolidar su naturalización como ciudadano peruano.

“Yo lo atendí en la oficina del Reniec del Centro de Lima, que en ese año funcionaba en el jirón Cusco en el 2015. Recuerdo que estaba emocionado de saber que iba avanzando en los trámites para lograr su nacionalidad. Y es allí cuando yo le entregué el DNI”, precisó.

Robert Prevots, el cardenal que ha sido elegido como papa, accedió así a todos los derechos como ciudadano peruano nacionalizado. Incluso, cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS), servicio del Ministerio de Salud peruano.

“Cuando escuché el nombre de Prevots, me puse a pensar y le dije a mis compañeros “¿ya tenemos papa?”, y cuando me fijé, me di cuenta de que ese nombre me era familiar. Revisé el sistema y comprobé que yo misma había hecho el trámite como registradora”, detalló Erica, que no salía del asombro.

Una fuerte conexión con el norte peruano

“Prevost inicialmente hizo su labor pastoral en el norte del Perú, fue provincial aquí, en Perú, de la orden religiosa de los agustinos (Orden de San Agustín). Después se trasladó a los Estados Unidos y, por voluntad del papa Francisco, retornó a Chiclayo", contó el padre Luis Gaspar Uribe, especialista en derecho canónico a RPP Noticias.

Además, Gaspar recordó que el papa Francisco nombró a Robert Prevost como jefe de la congregación de obispos en enero de 2023.