Roberto Chiabra anuncia candidatura presidencial para el 2026

El congresista de Roberto Chiabra postulará con el partido político Paz y Unidad, un grupo que se autopercibe como "de centro".

Elecciones Un informe del 28 de marzo del equipo de El Poder en tus Manos de RPP tenía información de la candidatura de Chiabra

Un informe del 28 de marzo del equipo de El Poder en tus Manos de RPP tenía información de la candidatura de Chiabra | Fuente: Congreso

El congresista Roberto Chiabra anunció a través de sus redes sociales que será candidato a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales previstas para el año 2026.

Ya en un informe del 28 de marzo del equipo de El Poder en tus Manos de RPP se tenía información de la candidatura de Chiabra, debido a que se encontró el letrero del parlamentario con el eslogan de "Presidente 2026".

En este cartel, que se suma a los de otras 30 agrupaciones políticas que han iniciado con anticipación su campaña, vaticinando una amplia competencia en el proceso electoral de 2026, aparecía la foto del legislador como referencia del partido Paz y Unidad.

Un informe del 28 de marzo del equipo de El Poder en tus Manos de RPP tenía información de la candidatura de Chiabra | Fuente: RPP

¿Cuál es la línea política de Paz y Unidad, partido que postula a Roberto Chiabra?

El partido político Paz y Unidad no se definde ni en la izquierda ni en la derecha, por lo que la candidatura de Chiabra buscará obtener el respaldo de quienes se consideran en el centro, un punto en el espectro político que, según la mayoría de los análisis, reúne hoy en día a la mayor cantidad de electores eventuales.

No obstante, todavía no existe un centro unificado. Existen nuevos partidos y nuevos proyectos políticos enmarcados en el centro que no han logrado cohesionarse en una sola lína.

Ello implica una dificultad en el elector para elegir la mejor propuesta de cara a las elecciones generales de 2026.