Pintas políticas en las calles de Lima: ¿qué partidos han comenzado su campaña electoral con brocha y pintura?

Elecciones Especialistas opinan sobre los partidos y candidatos que ya empezaron campaña a través de pintas y letreros

Pintas y letreros de organizaciones políticas ya se pueden ver en diversas zonas de Lima. | Fuente: RPP

Pintas y carteles con mensajes como "Paco Presidente - Bukele peruano" y "Chino... Vuelve" son algunas de las que ya se pueden ver en las calles de diversos distritos de Lima, a casi dos años de las Elecciones generales 2026.

En un recorrido realizado por el equipo de El Poder en tus Manos se identificaron pintas relacionadas al Partido Aprista Peruano y a la agrupación Perú Primero del expresidente Martín Vizcarra, quien se encuentra inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cualquier cargo público por 10 años.

A pesar de haber una pinta con el mensaje "Chino... Vuelve" la participación del exmandatario Alberto Fujimori en las elecciones 2026 está descartada, según afirmó a RPP la excongresista fujimorista Martha Chávez. "A mí me encantaría, por supuesto que yo he trabajado con él y lo conozco. Pero él ha dicho que no va a ni siquiera hacer comentarios políticos", dijo días atrás la exparlamentaria en Las Cosas como Son, cuando fue consultada por estas paredes pintadas.

En diversos puntos de Lima han aparecido pintas en las que se lee "Chino... Vuelve" y "Bukele peruano", indicar quién es específicamente "Paco", nombre pintado de color rosado. | Fuente: RPP

Más colectivos invaden las calles de Lima

En otras paredes de la capital figuran murales electorales de organizaciones creadas por exautoridades locales, como "Fe en el Perú" y el "Partido Demócrata Verde", de Álvaro Paz de la Barra y Alex Gonzáles, exalcaldes de la Molina y de San Juan de Lurigancho, respectivamente. Ambos ya han intentado cargos de elección pública en años pasados.

Murales con los nombres y los logos de los partidos Fe en el Perú y Demócrata Verde. | Fuente: RPP

También encontramos pintas y paneles de agrupaciones nuevas como el "Partido Patriótico del Perú (PPP)", liderado por el abogado y exoficial de la Marina de Guerra del Perú, Herbert Caller, quien -además- postuló sin éxito al Congreso de la mano de la agrupación Renacimiento Unido Nacional (RUNA) en el 2021.

Cartel del Partido Patriótico del Perú presente en una de las residencias de la capital. | Fuente: RPP

Otra organización muy presente en las calles de Lima es el "Partido Regionalista del Perú (PRIN)", fundado por el exfuncionario del Ministerio del Interior durante el gobierno de Martín Vizcarra, Walter Chirinos. Esta agrupación tiene su origen en Puno y recientemente se unió a, por lo menos, 42 movimientos regionales de cara a los próximos comicios.

El PRIN anunció que se unió a la Asociación de Movimientos Regionales para participar en las Elecciones del 2026 hace dos semanas. | Fuente: RPP

Una contienda con demasiada competencia

La cantidad de paredes pintadas corresponde a los más de 30 partidos que parecen ya haber iniciado su campaña con anticipación ante la alta competencia que representará el proceso electoral del 2026, sostiene el analista político Enzo Elguera.

"Vamos a tener grupos políticos de derecha, otros pegados más al centro y otros más hacia la izquierda en donde la diferenciación va a ser mínima. Esta situación va a demandar mucha originalidad para destacar y llamar la atención", comenta.

En diálogo con El Poder en tus Manos, el especialista indicó que "no es común que los procesos electorales inicien con tanta anticipación", sin embargo, en el Perú "las normas de juego han cambiado". Esto, debido a la propuesta del nuevo calendario electoral con la introducción de las elecciones primarias en el país, que contempla que un eventual candidato al balotaje esté inscrito como afiliado con dos años de anticipación como mínimo; y que durante el 2026 no solo se realizarán las elecciones generales, sino también los comicios regionales y municipales.

"Por otro lado, el marketing político está obligando a hacer, en algunos casos, recordación de marca. Un candidato que ya es conocido, pero que de repente hace mucho tiempo no está en las arenas políticas, o cuya personalidad influya sobre el partido político o sobre otro candidato que quiera apoyar, entonces este cálculo se empieza a hacer ya desde este momento", precisa.

Nuevas agrupaciones que promueven los políticos

En el camino vimos pinturas del partido "Pueblo Consciente", impulsado por el congresista Guido Bellido; "Fuerza Moderna", de la exministra y expresidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli; además de un letrero del partido "Unidad y Paz", del actual legislador Roberto Chiabra.

Murales y gigantografías de partidos políticos impulsados por Guido Bellido, Roberto Chiabra y Fiorella Molinelli se exhiben en diversos puntos de la capital. | Fuente: RPP

El factor Perú Libre

Para el abogado experto en derecho electoral Fernando Velezmoro, el partido Perú Libre marcó un precedente en las Elecciones Generales 2021, debido a que "era una fuerza únicamente regional" y que, pese a tener sus propios dirigentes, consideraron que avanzar en contienda "era un escenario altamente improbable", y así terminó ganando la Presidencia de la República tras enfrentarse con Keiko Fujimori pasando ambos a segunda vuelta con menos del 20 por ciento de votos.

Este suceso, destaca el experto, es un incentivo para que cualquier organización, grande o pequeña, aspire a la Presidencia. "Cualquier partido sin casi ningún arraigo popular o extensión a nivel nacional, o sin siquiera tener cuadros visibles, puede hacerse con la Presidencia de la República porque ya no solamente depende de la campaña, sino incluso de quiénes son los contendores", afirma.

Teniendo en cuenta las últimas Elecciones Generales, precisa, "la victoria de Pedro Castillo no se explica sin la presencia en la segunda vuelta de Keiko Fujimori", y el voto antifujimorista que estuvo presente a lo largo del proceso.

Los partidos políticos ya calientan motores para las Elecciones Generales 2026. Como ciudadanos, debemos estar atentos a las propuestas, los candidatos y sus discursos para votar de manera informada.