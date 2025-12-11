Militante de Acción Popular denuncia que fue suplantado en lista de delegados que votaron en elecciones primarias

En medio de las tensiones en Acción Popular debido a un presunto fraude en la designación de los delegados que acudieron a votar en las elecciones primarias para definir a los candidatos del partido con miras a las Elecciones Generales 2026, Alonso Roel Alva, militante de la organización, denunció en RPP haber sido afectado por esta situación, lo que le impidió sufragar en la jornada el 7 de diciembre.

En diálogo con RPP, Roel Alva indicó que la lista que conformaba se impuso en el proceso interno de elección de delegados de Lima Oeste, celebrado el 30 de noviembre, por una diferencia de 580 votos. Dichos resultados se corroboraron en documentos oficiales.

Sin embargo, al momento de acudir a votar el último domingo, su nombre no se encontraba en el padrón de delegados habilitados para ejercer su derecho.

De acuerdo con Roel, la lista enviada a la ONPE, elaborada por el Comité Electoral Nacional que preside Cinthia Pajuelo, no constataba lo que se había proclamado en el proceso interno del partido, pues aparecían los nombres de quienes, en algunos casos, habían quedado en segundo lugar.

Agregó que son un total de 26 los delegados suplantados en el padrón entregado al ente electoral, el cual no contaba con la firma de Pajuelo, quien luego de enviar la lista -según Roel- cortó la comunicación con los delegados afectados.

"Yo me llevo la sorpresa, me lo comunican por un mensaje y dicen que nos han suplantado. Yo no entendía, porque el problema en un inicio era que Cinthia, la presidenta del Comité Nacional Electoral, no respondía a ningún tipo de llamada desde el miércoles en la noche, que es justamente cuando ella envía la relación a la ONPE", expresó.

Precisó que se cuentan con dos resoluciones, emitidas tanto por el Comité Electoral Departamental y el Comité Nacional Electoral del partido, que ratifican los resultados. Además de ello, remarcó que se tienen las actas de los votos en distintos distritos.

"En mi distrito yo llevé un personero en San Borja y él tiene la relación del acta en la cual figura que mi lista fue la ganadora. Igual que yo, en muchos otros casos, los personeros de distintos distritos tienen las actas donde verifican que efectivamente nosotros hemos ganado", indicó.

ONPE debió corroborar resultados

De igual manera, señaló que también habría responsabilidad de la ONPE por no haber corroborado los resultados de las elecciones internas en el partido.

"Ellos tienen que garantizar que lo que reciben también es lo que se llevó a cabo en la elección. Entonces ahí vemos un poco de, si bien es cierto, no digo que se quieran limpiar las manos, sino que ellos, como una entidad que tiene que garantizar la votación, no la primaria, pero sí tiene que garantizar que la elección popular se ha llevado a cabo en la realidad. Y es un problema no solo para nosotros, sino que posteriormente mucha gente va a poder ver algunos tipos de vicios en las siguientes elecciones", sostuvo.

Incluso, señaló que, conocidos los resultados, algunos militantes que perdieron en la elección interna de delegados decidieron no acudir a votar, a pesar de que su nombre sí figuraba en el padrón que luego envió el comité.

"Por eso no llegaron a la totalidad de los 75 delegados. Si no me equivoco, han votado cerca de 68. Entonces, eso es una prueba también de que muchos de ellos no se han sentido como justos ganadores", sostuvo.

Agregó que el único pronunciamiento recibido por parte de Pajuelo es el que se emitió a través de un reportaje dominical, así como un mensaje de WhatsApp enviado a distintos grupos de la organización. Por esta razón, señaló que se solicitará iniciar un proceso a Pajuelo para expulsarla del partido.

Asimismo, Roel negó que este reclamo tenga motivaciones políticas o intenciones de beneficiar a alguno de los otros precandidatos presidenciales de Acción Popular, sino que se busca evitar perjudicar al partido con miras a las Elecciones 2026, ante el peligro de no presentar candidatos en el proceso.

"El riesgo latente y fuerte que tenemos es no participar en las elecciones de 2026, lo cual sería una verdadera lástima porque creo que el partido merece mucho más (...) Estoy a la espera de que el JNE haga su pronunciamiento y ellos tengan que también investigar, a ver cómo van a concluir", comentó.