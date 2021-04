La fujimorista Martha Moyano retornaría al Congreso después de 10 años. | Fuente: Congreso.

La virtual integrante del Congreso, Martha Moyano, consideró que, en el marco de la campaña electoral de la segunda vuelta, su partido político Fuerza Popular enfatizará la exposición de sus propuestas en dos ejes: la lucha contra la pobreza y la lucha contra la pandemia.

Martha Moyano explicó que, frente a la amenaza constante del nuevo coronavirus, Fuerza Popular ha considerado fortalecer los establecimientos de primer nivel de atención con oxígeno, identificar los focos infecciosos a través de la aplicación diaria de 70 mil pruebas moleculares, y reducir la brecha de acceso al agua.

“Tenemos una especie de relación entre la lucha contra la COVID-19 y la prevención que tiene que ver con el acceso al agua. Por lo menos en Lima hay más de 2 millones de peruanos que no tienen acceso al agua por un tema de tramitología que se hace en los municipios para establecer las zonificaciones”, dijo la representante de Fuerza Popular. Esta afirmación fue sometida a verificación.

Información por verificar: 2 millones de personas no tienen acceso al agua en Lima.

Resultado: FALSO

[1] En enero, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) adelantó algunos resultados de la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2020) y señaló que la provincia de Lima tiene alrededor de 9 millones 800 mil habitantes. De los cuales, el 5.7% no tienen acceso al agua por red pública. Es decir, un poco más de medio millón de limeños no disponen del líquido vital en sus hogares y se abastecen mediante cisterna, pozos y ríos.

[2] Por otro lado, último informe Condiciones de Vida en el Perú del INEI, publicado en marzo del 2021, alrededor de 3,5 millones (10.5%) de peruanos a nivel nacional no cuentan con una red pública de agua en sus hogares. Sin embargo, tener este sistema no asegura disponer del agua las 24 horas del día. En esa línea, el informe también señala que el 29% de los peruanos no tiene agua de manera permanente.

En el 2020, según el INEI, el 89,5% de peruanos a nivel nacional consumió agua potable de una red pública. | Fuente: INEI.

[3] Cabe mencionar que, en febrero del presente año, el equipo de RPP Verifica sometió al fact checking las declaraciones del entonces candidato a la presidencia George Forsyth sobre cuántos peruanos no tenían acceso al agua y desagüe. Para ello se corroboró que ya existían alrededor de 3 millones sin acceso al agua y 8 millones sin desagüe a nivel nacional. Un total de 11 millones de peruanos que carecerían de, al menos, uno de estos servicios básicos.

[4] Carla Toranzo, coordinadora para América Latina y El Caribe de la Alianza para la Gestión Sostenible del Agua, señala que la brecha social sobre el acceso al servicio de agua potable debe resolverse en paralelo a las obras de saneamiento. Considera que todo proyecto en este sector debe realizarse de acuerdo a las condiciones técnicas y a la necesidad de la población beneficiaria.

"La tercera medida es que se impulse fuertemente el planeamiento urbano con un enfoque de ciudades sostenibles. Necesitamos que las ciudades en Perú crezcan de una manera ordenada y, por supuesto, sostenibles. Cada vez que se mantiene el crecimiento desordenado de las ciudades el círculo vicioso de no poder cerrar las brechas es un reto grande porque es cada vez más caro llevar las obras [de agua y desagüe] hasta los lugares alejados, donde se han ubicado las poblaciones de manera no planificada", añade Carla Toranzo.