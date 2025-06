Senado 2026: estas serán sus funciones y los congresistas que podrían postular sin cumplir la edad mínima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir del 2026, el Perú volverá a tener un Congreso bicameral luego de más de treinta años. El nuevo Parlamento está formado por 60 senadores y 130 diputados, que serán elegidos por la ciudadanía en las próximas elecciones generales.

La ley establece que, para ser senador, se debe tener al menos 45 años, pero el Congreso incluyó una excepción: los actuales congresistas podrán postular aunque no tengan esa edad. Esta medida se trataría de un exclusivo privilegio, opina Óscar Matutti, abogado en derecho electoral y analista político.

"Efectivamente, esta excepción puede vulnerar el principio de igualdad de oportunidades que está previsto en el artículo 2 de la Constitución, al permitir a un grupo específico, es decir, excongresistas de la República, eludir el requisito de edad. [...] Se está institucionalizando un privilegio que favorece la perpetuación de élites políticas, y además se desalienta la renovación generacional", indicó.

Matutti consideró que esta medida podría generar cuestionamientos "sobre la equidad del diseño institucional y limitar el pluralismo político que debe caracterizar a una cámara de reflexión" como el Senado.

Legisladores evalúan postular al próximo Parlamento

Al menos 36 congresistas de diferentes bancadas que podrían postular al Senado en 2026, pese a no tener los 45 años que exige la ley. Varios no descartan la posibilidad. Américo Gonza, de Perú Libre, de 43 años, deja abierta la puerta si su partido lo propone.

"Yo siempre lo he dicho, donde me ponga el partido voy a estar, es la primera vez que ingresaba política. Un político que le diga, yo no quiero ser, le estaría mintiendo. Si el partido me lo propone, yo asumiría ese reto, ¿no? Si no, también dejaría para los nuevos cuadros", señaló en declaraciones para El Poder en tus Manos.

Alejandro Cavero, legislador de Avanza País con 32 años y tercer vicepresidente del Congreso, precisa que aún no ha tomado una decisión sobre una posible postulación al próximo Parlamento. Precisa, no obstante, que la excepción incluía en la norma no fue planteada por su bancada y tampoco era parte de la propuesta legislativa que presentó en noviembre del 2021.

"Todavía no he decidido, para empezar, si voy a postular a la reelección, si voy a ir a diputados, si voy a ir a senadores, es algo que yo no lo he decidido todavía. Eso es una decisión que seguramente voy a tomar más adelante, pero, en todo caso, lo que quería aclarar porque -esto se dice- si bien podría yo ser una de las personas que pudiera postular al senado, no es una propuesta que nació de mí y ni siquiera de mi bancada", indicó.

Para Elvis Vergara, congresista de Acción Popular con 43 años, aún es pronto para definir si postulará al Senado. Precisa que esta decisión también dependerá de la militancia del partido.

"Si estoy evaluando o no, es muy pronto, todavía estamos a un año de terminar la gestión. Es ciertamente irresponsable pensar en elecciones cuando tenemos bastante tiempo de gestión [...] Nosotros tenemos un partido democrático que lleva a cabo elecciones, no somos un partido con dueño, así que depende también de la militancia", expresó.

¿Qué funciones tendrá el futuro Senado?

El Senado que se instalará a partir del 2026 funcionará como una segunda instancia del Congreso. Se encargará de revisar las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, autorizar los viajes del presidente al extranjero y de designar a altos funcionarios. Así lo explica el experto en temas electorales, José Manuel Villalobos.

"El Senado tendrá un rol revisor y de control político. Sus funciones principales incluirán aprobar o rechazar leyes propuestas por los diputados, elegir al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los directores del Banco Central de Reserva, al Contralor General de la República, y ratificar al Superintendente de Banca y Seguros", explicó.

El Senado también revisará decretos de urgencia y tratados internacionales. Además, juzgará a las autoridades que la Cámara de Diputados acuse de vulnerar la Constitución, y que podrían ser destituidas o inhabilitadas para ejercer otro cargo público.

Con las elecciones en camino, es clave que la ciudadanía se informe sobre el rol del próximo Congreso bicameral y quiénes lo integrarán, para poder emitir un voto informado.