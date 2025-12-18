Transparencia destacó que JNE incluya el uso adecuado de la inteligencia artificial en el Pacto Ético Electoral

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, destacó este jueves la inclusión del uso de la inteligencia artificial en campaña electoral dentro del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que firmarán los partidos políticos de cara a los comicios del próximo año.

En declaraciones a La rotativa del aire de RPP, Awapara señaló como positiva esta iniciativa del JNE, pues incluye los principios básicos a los que debe regirse cada organización política que participe de las elecciones.

“Creo que hay una serie de normas, principios y comportamientos que deben ser los que guíen el accionar de los partidos políticos en estas próximas elecciones”, dijo.

Buen uso de las nuevas tecnologías

Respecto del uso de la inteligencia artificial durante la campaña electoral, el representante de Transparencia destacó su inclusión en el pacto, pues consideró que esta herramienta tendrá un rol protagónico en los próximos meses y las agrupaciones deben comprometerse a no utilizarla para la difusión de noticias falsas.

“Es interesante ver la incorporación de principios que están relacionados el financiamiento que creo que es un tema muy importante en esta elección y el uso de fake news e inteligencia artificial que va a tener un rol protagónico en esta campaña y eso creo que lo ha actualizado bien el JNE en este decálogo”, indicó.

“Mucho de lo que vamos a ver probablemente surja de una decisión de los propios actores políticos y esta es una invocación para que ellos mismos se sientan limitados, restringidos a no utilizar métodos arteros para competir”, añadió.

Awapara también indicó que, si bien los partidos que no suscriban el Pacto Ético Electoral no serán sancionados por las autoridades electorales, sí deberían tener una sanción a nivel social en las urnas.

“Creo que la ciudadanía va a estar atenta al comportamiento de los actores y no estar firmando o no llevar un comportamiento cercano a lo que ofrecen estos principios creo que manda una mala señal y que la ciudadanía probablemente recoja”, señaló.

Firma del Pacto Ético Electoral

Este jueves 18 de diciembre, las organizaciones políticas habilitadas para competir en las Elecciones Generales de 2026 suscribirán el Pacto Ético Electoral del JNE, con el fin de garantizar una campaña transparente, democrática y respetuosa.

El JNE destacó que la suscripción del Pacto Ético Electoral constituye una práctica democrática que busca asegurar campañas más responsables, transparentes y orientadas a la ciudadanía. La institución recordó que serán los propios electores quienes evaluarán si las organizaciones políticas cumplen con los compromisos que acuerdan, en un contexto donde la coherencia y la calidad del debate público son claves para recuperar la confianza.