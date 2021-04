| Fuente: RPP

El candidato a la Presidencia de Acción Popular, Yonhy Lescano, se refirió a algunos militantes de su partido a quienes no convocaría para un eventual gobierno suyo, entre ellos se encuentra el exvicepresidente de la República Raúl Diez Canseco y el excongresista Víctor Andrés García Belaunde.

Al ser consultado por el primero dijo a 'Nada Está Dicho' por RPP: "No porque va en otra línea. Nosotros tenemos diferencias, no vamos a convocar a Raúl Diez Canseco ni a las personas que no han estado en el proyecto político y con las propuestas del partido. Ellos están ahí discrepando, se han visto un poco alejados de la campaña, no hay mucha posibilidad de convocar".

Respecto del segundo político, respondió: "Tampoco. Sabe Víctor Andrés que tenemos diferencias, nos respetamos mutuamente como militantes, pero sabe que no vamos a convocarlo a ninguna responsabilidad en el gabinete".

Otros exfuncionarios con los que no volvería a contar son los exparlamentarios Manuel Merino y Otto Guibovich.

"Vamos a llevar adelante nuestro gobierno con personas que han ido apoyando, con perspnas que coinciden con nuestros planteamientos", subrayó.

Plan de gobierno

Yonhy Lescano también insistió en señalar que son falsas las acusaciones de un supuesto plagio en su plan de gobierno de un proyecto de ley del legislador Juan Carlos Oyola, que pertenece a su partido.

"Eso no es plagio", dijo el postulante a la Presidencia y aseveró que tanto su plan de gobierno como la iniciativa legislativa emplearon argumentos "cuya fuente es Acción Popular".

"El fundamento es construído por el comando de profesionales del partido, de ahí se saca el insumo. Es una sinergia, la bancada parlamentaria utiliza esos argumentos y el plan de gobierno utiliza los mismos argumentos", afirmó.

Yonhy Lescano consideró que "deberían felicitarnos de estar trabajando tanto una bancada como el candiato a la Presidencia en el mismo sentido".

Según reveló La República, en la página 19 del plan de gobierno de Acción Popular se plantea una "pensión básica universal para todos los peruanos, sin excepción"; no obstante, el desarrollo de esta iniciativa sería de un texto copiado del proyecto de ley número 6598, presentado el 4 de noviembre del 2020 ante el Parlamento, por Juan Carlos Oyola.





