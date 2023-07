80% de peruanos cree que lo más conveniente para el país es el adelanto de elecciones, según IEP

El 80% de los ciudadanos considera que lo más conveniente para el Perú en la actualidad es el adelanto de elecciones generales, según la última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República. Ello, en medio de la reactivación de las protestas que exigen el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Mientras tanto, solo un 15% de los peruanos cree que Boluarte Zegarra debe quedarse a cumplir su mandato hasta 2016.

No obstante, como se recuerda, en el Parlamento no se llegó a ningún acuerdo respecto al adelanto de elecciones generales y, por su parte, la mandataria tampoco tiene pensado renunciar a su cargo para facilitar la convocatoria de nuevos comicios.

58% de los peruanos se siente identificado con las protestas

Con respecto a las movilizaciones del último 19 de julio, el 58% de la ciudadanía consideró que sí se siente identificado con estas, mientras que solo un 33% respondió negativamente. Un 5% indicó que no estaba al tanto y el otro 5% no sabe o no precisa.

Por otro lado, el 78% de la ciudadanía está a favor de la renuncia de Dina Boluarte y solo un 19% se opone a esta medida. En esa misma línea, un 77% de peruanos cree que se debe cerrar el actual Congreso de la República, mientras que solo un 21% cree lo contrario.

Con respecto a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, el 69% se encuentra a favor y el 27% está en contra.