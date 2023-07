Poder Judicial continúa hoy audiencia de prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini

El Poder Judicial retomará a partir de las 10.00 a. m. la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros cuatro investigados en el caso Fondo MiVivienda.

Se espera que la sesión continúe con la exposición de la defensa de Sada Goray, luego de que el fiscal provincial Freddy Niño Torres sustentará el requerimiento del Ministerio Público.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los involucrados serían los supuestos autores del presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano.

Durante la audiencia, el fiscal Niño indicó que Sada Goray habría ofrecido 10 millones de soles al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo y al exministro del MVCS Geiner Alvarado.

"No solamente se habría otorgado 5 millones 400 mil soles, no solamente se habría entregado este inmueble valorizado en más de 3 millones de soles, sino además señor juez se habría ofrecido la suma de 10 millones de soles a Salatiel Marrufo Alcántara y a Geiner Alvarado López", aseveró.

Mauricio Fernandini cumple con todos los arraigos, aseguró su abogado

Gino Dagnino, abogado del periodista Mauricio Fernandini, calificó de excesivo el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra su patrocinado, pues indicó que cumple con todos los arraigos para desestimar esta medida.

Asimismo, consideró que los elementos de convicción no son lo suficientemente contundentes para solicitar la medida cautelar más gravosa.

"Me parece excesivo y fuera de toda medida de la lógica. No, nuevamente repito si no existen pruebas dentro de la investigación preliminar por el delito que estás imputando, tú no puedes pedir prisión para investigar, no es así, el Tribunal Constitucional ya lo dijo, no se puede pedir prisión para empezar a investigar”, precisó.