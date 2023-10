¿Cómo se llegó al acuerdo de paz entre Perú y Ecuador hace 25 años?

Gobierno Ferrero Costa señaló que se logró el retiro de las tropas ecuatorianas de territorio peruano a través de la vía diplomática

Ferrero Costa señaló que se logró el retiro de las tropas ecuatorianas de territorio peruano a través de la vía diplomática. | Fuente: RPP

El excanciller Eduardo Ferrero Costa consideró que con la paz lograda entre Perú y Ecuador se pudo reforzar la amistad entre ambos países, además de terminar de fijar las fronteras en la zona denominada la Cordillera del Cóndor.

"Hay dos elementos fundamentales: primero, se logró consolidad la paz con Ecuador y lograr la amistad y confianza entre peruanos y ecuatorianos; en segundo lugar, se conminó la demarcación pendiente de la zona de la Cordillera del Cóndor, que era un tema fundamental. Se cierra la frontera definitiva con Ecuador y hoy en día no hay ningún problema fronterizo en 25 años", dijo en Ampliación de Noticias.

En tanto, el exembajador de Perú en Ecuador Vicente Rojas celebró la presencia del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en nuestro país e indicó que es un reflejo de la paz que respiran ambas naciones.

"Saludo la presencia del presidente Guillermo Lasso como la mejor expresión del ambiente de paz que vivimos a partir de los acuerdos del año 98. De manera tal que estoy yo personalmente y profesionalmente muy contento por haber nacido en Amazonas, por ser parte del servicio exterior de la República y por haber estado incluso en los momentos más difíciles en Ecuador en el año 95", precisó.

¿Cómo se llegó a acuerdo de paz entre Perú y Ecuador hace 25 años?

Eduardo Ferrero Costa narró los pormenores del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador y manifestó que el diálogo diplomático fue trascendental para el retiro de las tropas ecuatorianas en territorio nacional.

"Una de las principales preocupaciones que tuve como canciller fue la buena relación con las Fuerzas Armadas del Perú y evitar que se repitiera el conflicto armado del Alto Cenepa de 1995 (...). Desde el comienzo, uno de los objetivos que tenía era preservar la paz con Ecuador de manera paralela a la negociación de los temas pendientes de la demarcación", aseveró.

"Un día se me convoca con el señor Montesinos y me explica que hay un plan de acción militar para desalojar por la fuerza a las tropas ecuatorianas. Esa era la alternativa de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Yo me quedé muy preocupado. Hablé con el presidente al día siguiente y le planteé una alternativa: una intensa acción diplomática con los países garantes para convencer a Ecuador que retire las tropas de la zona peruana. Se negocia durante un mes con el apoyo de los países garantes y se logra el retiro de las tropas ecuatorianas sin disparar un solo tiro. Luego ya se crea el ambiente para cerrar la negociación", agregó.

En esa misma línea, Vicente Rojas precisó que un momento importante para lograr la paz fue cuando asumió la presidencia de Ecuador Jamil Mahuad y anunció su voluntad conciliadora.

"En el año 92, cuando estaba de presidente Rodrigo Borja, por primera vez llega un presidente de Perú a Ecuador en toda la historia: Alberto Fujimori. El pueblo ecuatoriano le dio un recibimiento apoteósico. Eso hablaba ya del alma del ecuatoriano, que esperaba la paz", manifestó.

"El presidente Jamil Mahuad asumió el mando tres meses antes de la suscripción de los acuerdos de paz, el 10 de agosto. Y había un nivel de tensión tal a nivel internacional que se rompe cuando él pronuncia, desde el otro lado, su voluntad de paz también al asumir el mando. Ahí están los dos detalles que concluyen en la suscripción de los acuerdos de paz", finalizó.