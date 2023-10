Lima Jorge Nieto: “Debería haber un cambio de Gobierno”

Jorge Nieto, exministro de las carteras de Defensa y Cultura durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), criticó en duros términos a la presidenta Dina Boluarte por las 60 muertes en el contexto de las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.



“Que tome el riesgo de asumir la responsabilidad política de lo que hizo. Que no se refugie en esa frase tonta de que tengo mando y no comando. Es la presidenta de la República, ella es la responsable y, en su momento, debió asumir la responsabilidad a través de los ministros encargados. No quiso hacerlo. Premió al responsable de aquel entonces y le hizo primer ministro (Alberto Otárola)”, dijo en una entrevista con el programa Nunca es tarde de RPP TV.



Congreso "está pensando en sus pequeños intereses"

Para Nieto Montesinos, “debería haber un cambio de gobierno”, pues este no tiene rumbo ni plan para el país y, más aún, presenta “una falencia de fondo que tiene ver con derechos humanos y con la legitimidad frente a la población”.



“La gente está pensando en cómo come en la noche. O qué pasa al día siguiente. Está buscando empleo mejor pagado y, en muchos casos, están en el desempleo. El incremento el costo de vida ha sido significativo”, señaló.



El político peruano también cuestionó el papel del actual Congreso “que está, en su amplia mayoría, pensando en sus pequeños intereses, en sus acomodos, en la forma en la que ganan un poquito más de acercamiento al presupuesto, y de cómo sobreviven y de esa manera mantener a un Gobierno que ha demostrado insensibilidad, indolencia, falta de rumbo y frivolidad”.



Jorge Nieto añadió que “la sociedad peruana está muy golpeada, muy retraída, con mucha dificultad para movilizarse, [aunque] la indignación y el enojo están ahí; pero hay enorme pasividad, porque tienen otros problemas”.