Defensor del Pueblo sobre Ministerio de Cultura: "Yo jamás programaría a La Resistencia"

Estado Gutiérrez expresó su solidaridad con el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas

Gutiérrez expresó su solidaridad con el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas | Fuente: Andina

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió a la reunión del Ministerio de Cultura con el grupo denominado como ´La Resistencia´ y precisó que él jamás programaría un encuentro con ellos, sobre todo en estos momentos donde se ha hostigado y amenazado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.

"El rol de la Defensoría es vigilante, de exigir que se respeten los derechos (...). Para nosotros está claro que la protesta es un derecho y que no se puede restringir; no obstante, la condena absoluta a los actos de vandalismo (...). (Sin embargo), yo jamás los programaría, sobre todo ahora más que ayer, porque es reprochable que se amenace al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Mi absoluta solidaridad. No puede ser que vivamos en un anarquismo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Pese a ello, en mayo del presente año, Gutiérrez se reunió con ´Los Combatientes´, un grupo extremista que protestaba en la puerta de la sede de la Defensoría del Pueblo.

"Eso pasó al segundo o tercer día que había llegado a la Defensoría y había un grupo de gente que gritaba a las afueras con parlantes y no permitían el diálogo. Entonces yo pregunté de qué era la protesta y pedí que hicieran pasar a cinco personas o seis de los que estaban en el grupo para atenderlos. Lo primero que me enrostraron era que yo era caviar y que cómo no pueden cambiar a toda esa gente. Yo les dije que la democracia implica tolerancia, yo los respeto a ustedes y ustedes me respetan a mí. Hay que aprender a respetar el Estado de Derecho", agregó.

Gutiérrez expresó su solidaridad con el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. | Fuente: RPP

Caso ´Recorta sueldos´

Por otro lado, el defensor del Pueblo comentó el caso ´Recorta sueldos´, que a la fecha cuenta con al menos diez congresistas implicados. Ante ello, manifestó que este es el período parlamentario donde se ha reportado la mayor cantidad de casos.

"En ningún período ha sido tanto como esto. Ha habido (casos de recorta sueldos). El caso más emblemático es de un excolega en mis tiempos que fue desaforado (Michael Urtecho). Los temas de comportamientos y actitudes que tiene que tener el parlamentario siempre tiene que ser para dignificar el quehacer del Congreso como un conjunto", aseveró.

"Creo que ha sido un poco producto de lo que hemos tenido, sea un tema de un relacionamiento con el Ejecutivo que no tuvo ese mecanismo del cuidado de la cosa pública. Entonces hubo un desbarajuste: cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que puede. Y uno encuentra que las instituciones empiezan a ir en un proceso decadente", agregó.

Sin embargo, defendió al actual Congreso y comentó que no todos están en la misma línea, por lo que se debería hacer distinciones.

"Siempre se dice que cada Parlamento es peor que el otro y no es verdad. Creo que hay personalidades interesantes, importantes. Y sí también estos temas de procesarse a ocho parlamentarios ya es de por sí un tema de cuestionamiento. Pero estoy seguro de que muchos de ellos no es tanto como se puede señalar. Por ejemplo, hechos donde un congresista es ajeno a lo que hacen en su despacho o sus asesores y que después se entera cuando hay una denuncia. Claro, está comprometido porque no ha tenido celo, no ha tenido cuidado. Pero tampoco hay una intervención directa. Hay que hacer esos distingos", puntualizó.

Asimismo, dijo que debe ser el propio Congreso quien debe juzgar la situación del parlamentario Jorge Flores, de quien se ha propalado el audio de una conversación en donde discuten el recorte de sueldos.

"Los elementos de prueba en ese entonces daban lugar a ese tipo de calificación. Y si ahora fuera lo mismo, es el mismo camino que tiene que seguirse (...). No me atrevería a decir (que deben desaforar a Jorge Flores). Creo que es responsabilidad de los parlamentarios. Ellos sabrán ponerse a la altura de las circunstancias", acotó.

Contrato con Rutas de Lima "es espúreo"

Por otro lado, con respecto al contrato sobre los peajes entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima, precisó que si bien desde la Defensoría consideran que se trata de un contrato nulo, deben respetar lo estipulado y esperar la decisión del arbitraje.

"La Municipalidad de Lima parte de la idea de que ese contrato es válido. Y lo único que están haciendo es firmar la cláusula 17.7, que firmaron entre partes, que viene a ser la resolución del contrato por caducidad. Entonces, cuando ellos aplican eso implica que van a pagar una penalidad que equivale entre 250 a 500 millones de soles. Si se diera esa cláusula, el gran ganador va a ser la empresa contratante, Rutas de Lima", manifestó.

"La Defensoría no piensa eso. Piensa que ese contrato es espúreo, es nulo de pleno derecho (...). Lo correcto hubiera sido que se vea en la justicia peruana. No obstante, tenemos que reconocer que el Decreto Legislativo de Asociaciones Público y Privadas ordena que estos contratos deben tener una cláusula arbitral y que sea el árbitro que resuelva la nulidad", agregó.

´Rompiendo cadenas´

Finalmente, presentó el programa ´Rompiendo cadenas´, que beneficiaría a los niños cuyos padres se encuentran recluidos en penales.

"Visitando los penales descubrimos que los infantes que tienen de cero a tres años viven con su mamá (en el mismo penal). Este programa apunta a que los servicios del Estado lleguen a donde deben llegar. Eso es lo primero. Pero también hay niños de tres a 18 años que pierden arraigo con los padres, básicamente con la mamá. Entonces vamos a instalar las cabinas para que se comuniquen los padres y madres con sus hijos afuera, pero de manera más amigable", culminó.