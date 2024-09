Abogado de Dina Boluarte cuestionó a la Fiscalía por "inusual" pedido de información sobre vehículo presidencial

La defensa legal de la mandataria, Juan Carlos Portugal, informó que ya se presentó lo solicitado; sin embargo, dijo estar extrañado por la prisa con la cual ha trabajado el Ministerio Público con ese pedido.

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, criticó este viernes el apresuramiento de la Fiscalía en el pedido de información a Palacio de Gobierno sobre los vehículos asignados a la mandataria. Esto ante la posibilidad de que los autos fueran supuestamente usados para la fuga de Vladimir Cerrón.

“He hablado con la presidenta y lo que he hablado con ella queda entre abogado y cliente, porque la película aún no ha iniciado. La información que el Ministerio Público ha pedido, por cierto de manera inusitada, en un día a las 3 de la tarde en Palacio de Gobierno es inusual”, expresó en el programa Nunca es tarde de RPP TV.

El abogado de Boluarte señaló que ya se entregó la información solicitada ese mismo día en horas de la noche, anticipándose a lo que podría estar estructurando la Fiscalía.

“Hay una especial prisa, porque esta información sea entregada en el día. Efectivamente, un paso más y de manera anticipada a lo que seguramente estaba ideando y estructurando el Ministerio Público de forma interna, es que presentamos a las 10:04 de la noche absolutamente toda la información, con puntos y comas”, agregó.

Portugal enfatizó que se trata de una solicitud de información en el marco de una investigación preventiva y que formalmente no se ha iniciado una indagación contra Santiváñez ni contra Boluarte Zegarra.

Fiscalía pide información

El Ministerio Público envió un oficio, el último miércoles, solicitando al jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno y al Secretario General de la Presidencia que remitan, "en un plazo no mayor de 24 horas", un informe documentado "sobre la flota de vehículos destinados al uso oficial de la Presidencia, desde enero del 2023 hasta la actualidad".

La razón para este pedido se basa en un reportaje emitido por el dominical Cuarto Poder, se reveló un audio en el que, presuntamente, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le dice al capitán PNP Junior Izquierdo que se habría hecho uso de uno de dichos vehículos para ayudar al prófugo Vladimir Cerrón a eludir la justicia.

El abogado Juan Carlos Portugal enfatizó al respecto que no hubo un requerimiento específico a la mandataria y que la solicitud se trasladó al área correspondiente de Palacio, a fin de dar una respuesta.

“La presidenta no ha avisado, no ha firmado, lo que se ha hecho es ordenar a partir de información que le comunican a ella sobre los requerimientos, y no evadió, no le pidió un plazo pudiendo hacerlo por la extensa información que el Ministerio Público pidió. Pudiendo hacerlo haciendo uso de ese derecho, no lo hizo, y sin embargo respondió en el día”, sentenció.