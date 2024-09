Fiscalía archivó denuncia interpuesta por el ministro del Interior contra Junior Izquierdo por presunta organización criminal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales La Fiscalía dispuso el archivo de la denuncia "precisando que la presente tiene calidad de cosa decidida"

El Ministerio Público resolvió que no procede "iniciar diligencias preliminares" contra el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como 'Culebra', por supuestamente ser parte de una organización criminal, según denunció el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En ese sentido, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada dispuso "el archivo de lo actuado", indicando que "la presente tiene calidad de cosa decidida".

En ese sentido, la referida fiscalía indicó que lo resuelto no constituye "cosa juzgada sino cosa decidida", por lo que "tiene abierta la posibilidad de ser reabierta", si es que se presentan "nuevos elementos probatorios no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público" o "cuando la investigación ha sido deficientemente realizada".

La denuncia de Santiváñez y la respuesta de la Fiscalía

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunció ante dicha fiscalía "la presunta existencia de una organización criminal enquistada (...) dentro de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público que tendría como finalidad la desestabilización del gobierno" de Dina Boluarte.

En esa línea, señaló que dicha "desestabilización" sería "a través de la ejecución de acciones conjuntas dirigidas a crear la falsa narrativa de que altos funcionarios del Estado, bajo órdenes de la presidenta (...), estarían realizando actos de obstrucción de (la) justicia, a fin de favorecer a particulares, lo cual supuestamente se habría manifestado a través del 'cierre' del Grupo de Apoyo Policial a la Eficcop", que lideraba el coronel PNP Harvey Colchado, "y a través de supuestas coordinaciones para el cierre de la Diviac".

Santiváñez Antúnez indicó además que los miembros de la supuesta organización criminal "habrían falsificado audios, documentos y brindado falso testimonio en el marco de investigaciones penales irregulares (...), conforme a un plan criminal preconcebido".

"Se tiene (...) el hecho de que miembros de la PNP en actividad, suspensión y retiro, de manera concertada, hayan preparado, manipulado, alterado o creado medios de prueba absolutamente falsos y los hayan presentado ante el Ministerio Público con la finalidad de que sirvan para la apertura de investigaciones penales en contra de altos funcionarios del Estado, contribuyendo a la narrativa", refiere la denuncia referenciada por la fiscalía.

Santiváñez también indicó que "entre la prueba falsa y/o adulterada" se tendrían "audios y pantallazos de WhatsApp, así como supuestas grabaciones de naturaleza incriminatoria, la cual ha sido alterada y creada con esta finalidad, siendo resultado de ello que a la fecha se hayan abierto múltiples investigaciones penales".

El ministro del Interior señaló también que "abogados" serían el "brazo legal" de la presunta organización criminal, y que su tarea sería brindar "declaraciones y entrevistas ante la prensa con la finalidad de promover" su "narrativa". Además indicó que los supuestos miembros del Ministerio Público que integrarían la presunta organización estarían encargados de "aperturar investigaciones secretas en contra de altos funcionarios, como ministros, a fin de recopilar la información (...) que producen los policías (...) para así legitimizar estos".

El fin de dicha organización criminal que señala Santiváñez, según su denuncia, sería "evitar que el gobierno continue ejecutando sus políticas y medidas anticorrupción en todos los niveles del Estado". Asimismo, indicó que "personal de la PNP, miembro de la organización criminal, pretendería perturbar o evitar que el Gobierno ejecute la renovación de cuadros de la entidad".

El ministro del Interior indicó que la presunta organización criminal estaría integrada por miembros de la PNP, del Ministerio Público, entre otros.Fuente: Mininter

Ante ello, la citada Fiscalía contra el Crimen Organizado determinó que la denuncia "no cumpliría" con el "primer elemento obligatorio" de la estructura de una organización criminal, que sería el "elemento personal", ya que el escrito interpuesto solo se identificó a Junior Izquierdo, y que el denunciante "no ha presentado ningún elemento de convicción sobre sus aseveraciones".

El Ministerio Público indicó que la denuncia tampoco cumple con el "elemento temporal" que debe tener la estructura de una organización criminal pues "de forma escueta se señala que esta información obra en medios, y que esto se habría suscitado desde el mes de junio (...), fecha en la que se habrían (...) empezado a filtrar los audios falsos al público".

"De forma subjetiva, el denunciante establece un marco temporal basado en las denuncias presentadas en su contra, por lo que este presupuesto no ha sido superado ni acompañado con algún elemento objetivo que acredite este elemento", indicó la fiscalía.

Respecto al fin de la presunta organización criminal, el Ministerio Público sostuvo que este "tiene que ser interiorizado por cada uno de los miembros" de dicha agrupación ilícita, lo cual "no se evidencia en la (...) denuncia, no es un dato objetivo sostener a partir de una denuncia (formulada en contra del denunciante) se logre desestabilizar al gobierno de turno". "Sostener ello es restringir el derecho de todo ciudadano a recurrir a la justicia", apuntó la fiscalía.

Sobre el elemento funcional que debería tener una organización criminal -es decir, las funciones de sus integrantes- el Ministerio Público indicó que "no se cumple ni de forma mínima con señalar cuáles son las funciones que tendrían los miembros de la presunta organización criminal, mas el hecho de que no se ha identificado a los demás miembros que indica el denunciante (...), con lo que respecto a este elemento se tiene por no cumplido al no haber acompañado la misma de algún elemento de convicción".

Por último, respecto a la estructura de la supuesta organización criminal, la Fiscalía indicó que "el denunciante no ha descrito la estructura que tendría (...), menos aún ha acompañado algún elemento de convicción que permita identificar qué tipo de organización criminal es la que denuncia".

"En consecuencia (...), por las consideraciones expuestas, se concluye que la noticia criminal no se adecúa al tipo penal de organización criminal; ya que del análisis de la misma se advierte que los hechos narrados no contienen los presupuestos básicos requeridos para determinar e investigar la existencia de una organización criminal", indica la resolución.