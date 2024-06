Exmiembro del JNE dice que es falso lo dicho por Marrufo sobre supuesto favorecimiento a Perú Libre en elecciones

Judiciales Rodríguez Vélez indicó que quienes sostienen que favoreció a Pedro Castillo "tendrán que probarlo"

Jorge Rodríguez Vélez, exmiembro titular del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en declaraciones a RPP, calificó de "totalmente falso" lo dicho por Salatiel Marrufo respecto a que este habría sido parte de un presunto favorecimiento a Perú Libre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021.

Como se sabe, en un reportaje emitido por el dominical Punto Final, se reveló que el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión del expresidente Pedro Castillo dijo en su testimonio fiscal, en condición de colaborador eficaz, que Dina Boluarte realizó coordinaciones con José Nenil Medina, el ahora encarcelado exalcalde de Anguía; y Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea en Breña y recién deportado de Estados Unidos; para asegurar el voto de los magistrados del JNE Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar en contra de que se amplíe el plazo para admitir las impugnaciones de Fuerza Popular en dichos comicios.

"La orden de Dina Boluarte fue primero que debían de dejar sin efecto la ampliación del plazo para presentar las apelaciones hasta el 11 de junio de 2021 y segundo que declaren infundados los recursos impugnatorios presentados por Keiko Fujimori, o sea dos órdenes claras, expresas", dijo Marrufo a la Fiscalía.

Además, Marrufo involucró a Richard Acuña, excongresista de Alianza para el Progreso (APP), en la supuesta trama para influir en las decisiones de los magistrados del JNE para favorecer a Perú Libre en dicha contienda electoral.

Declaraciones de Marrufo "las rechazo total y absolutamente por ser falsas"

Al respecto, Jorge Rodríguez indicó que las declaraciones de Marrufo Alcántara son falsas, y aseguró que nunca se reunió con algún representante de Perú Libre.

"En relación a las declaraciones del señor Salatiel Marrufo, las rechazo total y absolutamente por ser falsas. Nunca me he reunido con ninguna persona del partido Perú Libre ni directa ni indirectamente, y mucho menos he favorecido a dicha organización ni a ninguna otra", sostuvo.

Asimismo, dijo que en el JNE los magistrados actuaron "conforme a la Constitución", y que las personas que dicen haber "asegurado" su voto en el pleno de dicha entidad a favor de Perú Libre "tendrán que probarlo".

"Siempre desde el JNE hemos actuado conforme a la Constitución y la ley. Aquellas personas que señalan que ya tenían asegurado mi voto, pues tendrán que probarlo. Estaré a disposición de la Fiscalía en la oportunidad que corresponda para aclarar esas falacias y ese aprovechamiento de usar el nombre de una persona", resaltó.

A su vez, Rodríguez Vélez dijo no conocer a Richard Acuña, quien según lo dicho por Marrufo habría facilitado el contacto con el pleno del JNE.

"Debo señalar que es absolutamente falso que yo me haya reunido con el señor Richard Acuña, no lo he hecho ni directa ni indirectamente, no tengo ninguna relación con él ni la he tenido. Aquellas personas que sostienen ello, pues tendrán que probarlo porque es absolutamente falso. Lamento muchísimo que estas personas hayan tomado mi nombre para señalar comportamientos que de mi parte nunca se han producido", puntualizó.

Acuña: "No he contactado a Jorge Armando Rodríguez ni a ningún otro miembro del JNE"

Por su parte, el excongresista Richard Acuña rechazó las declaraciones de Salatiel Marrufo, y aseguró que no tiene ninguna vinculación con Alejandro Sánchez Sánchez, quien es procesado por el caso Asesores en la sombra.



En un comunicado, el exparlamentario de Alianza Para el Progreso (APP) dijo que no ha contactado a Jorge Armando Rodríguez Vélez, actualmente fuera del órgano electoral, ni a ningún otro miembro del JNE en relación con el tema que señala Marrufo en su declaración.



Richard Acuña indicó que fue consultado por una reportera del programa televisivo respecto a este asunto, pero lamentó que no se haya tomado en consideración su versión.



"Se le explicó con pruebas que no conocemos a ese personaje y pese a ello, nunca colocaron mi descargo", explicó.



De igual forma, cuestionó que el medio de comunicación haya tomado "como ciertas" las declaraciones de Marrufo Alcántara. "Tomaré las acciones legales necesarias para resarcir mi honor", añadió.

Comunicado



En relación con el reportaje emitido sobre las declaraciones de Salatiel Marrufo, deseo aclarar lo siguiente:



1. No conozco a Salatiel Marrufo. Afirmo categóricamente que las declaraciones realizadas son completamente falsas. No conozco a este señor ni tengo… pic.twitter.com/RAXeG8F38C — Richard Acuña Núñez 🏠 (@RichardAcunaN) June 24, 2024