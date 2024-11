Rafael Belaunde Llosa sobre censura a Rómulo Mucho: "Es una demostración del poder del lobby de la minería ilegal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estado "La verdad de las cosas es que el Reinfo no ha resuelto el problema de la formalización minera", dijo Belaunde Llosa

Rafael Belaunde Llosa, exministro de Energía y Minas durante la gestión presidencial de Martín Vizcarra, se refirió a la censura de Rómulo Mucho como titular del Minem y precisó que se trata de "una demostración de poder" por parte de quienes manejan el "lobby de la minería ilegal".

"Es una demostración una vez más del poder que tiene el lobby de la minería ilegal, de las economías ilegales en el Parlamento. El ministro Mucho ha tenido éxito en varias líneas de su gestión, en el tema de PetroPerú. Un poco víctima también del Gobierno al que sirve, un poco atrapado, enconcertado por el mismo Gobierno", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"La verdad de las cosas es que el Reinfo no ha resuelto el problema de la formalización minera. Sirve para que miles de mineros no quieran formalizarse, pero los protege contra las denuncias de minería ilegal y les permite comercializar su mineral con esta protección legal. No podemos seguir indefinidamente con un sistema temporal, como es el Reinfo, que no ha conducido a la formalización", aseveró.

"Lo que genera (el Reinfo) es un limbo de impunidad que ha terminado favoreciendo principalmente a mineros ilegales, como los de Pataz, que son organizaciones criminales que asaltan, que a punta de armas de fuego y explosivos sustraen minerales. A esa economía ilegal es a la que ha terminado favoreciendo el Reinfo", agregó.

"El Congreso quiere preservar este limbo"

Más adelante, Belaunde Llosa indicó que el Congreso debería legislar en favor de propiciar un camino para el paso de la minería informal a la formal en el caso de las empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, ha optado por mantenerse en el limbo que propone el Reinfo.

"No hay en el Perú un mecanismo viable para que un minero artesanal o informal ingrese a la formalidad. El sistema nunca fue concebido para la pequeña minería o la minería artesanal. Siempre fue estructurado para la mediana y gran minería. El Congreso debería estar atendiendo eso: cómo generamos un camino para que miles de peruanos y familias que viven de la minería artesanal puedan formalizarse", manifestó.

"Pero lo que el Congreso quiere es preservar este limbo, esta nebulosa donde un minero ilegal, un minero informal, un minero que roba mineral basta que tenga el Reinfo y esta es una patente de corso para comercializar su mineral y estar protegido de cualquier denuncia", culminó.