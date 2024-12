Los momentos electorales claves del 2024: de la bicameralidad hasta los fichajes con miras al 2026

Repasamos los momentos claves en materia electoral que nos deja el 2024. Decisiones tomadas desde el Congreso de la República sirvieron para preparar el terrenos para la próxima contienda en las urnas.

El 2024 ha sido un año clave en materia electoral porque ha servido para ir preparando el terreno para las Elecciones Generales de 2026. Con las decisiones tomadas desde el Congreso de la República, se fijaron las principales reglas de juego.

En marzo, se aprobó el retorno a la bicameralidad, mecanismo por el cual a partir del 2026 el Parlamento contará con un mínimo de 130 diputados y 60 senadores, elegidos por cinco años. Una decisión que estuvo acompañada de polémica porque la propuesta incluyó que los actuales congresistas tengan chance de postular en ese proceso.

El texto de la norma señala, por ejemplo, que para ser senador uno de los requisitos es haber sido congresista o diputado, es decir, abre la puerta para una reelección inmediata de legisladores que hoy son parte del actual Congreso, y deja sin efecto el artículo 90-A de la Constitución que establece que los congresistas no pueden ser elegidos por un nuevo periodo de manera inmediata.

Al respecto, el abogado constitucionalista, Heber Joel Campos, opinó: "Un gesto valioso de este Congreso hubiese sido precisar que la reelección de congresistas no opera para los legisladores actuales, de este modo, el pueblo hubiese entendido que detrás de esta reforma había un genuino interés de mejorar la calidad de la representación política en el Perú, antes que la búsqueda de un beneficio particular".

En mayo el Congreso aprobó que los 130 congresistas, además de tentar la reelección en los comicios generales, también puedan postular en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 "siempre y cuando el último año de su mandato coincida con un proceso electoral". Justamente, el término de mandato del actual Congreso termina el 2026 y, coincidentemente, en ese año habrá dos procesos electorales distintos: las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Así, los 130 parlamentarios quedan habilitados para postular a los cargos de presidente, vicepresidente, gobernador regional, vicegobernador regional, consejero regional. También, a los cargos de alcalde provincial, distrital o regidor provincial o distrital.

En junio, se votó en mayoría por la reelección de gobernadores y alcaldes, ley que incluía la polémica eliminación de los movimientos regionales, pero en noviembre, al ser sometida a una segunda votación por tratarse de una reforma constitucional, no se aprobó. Las autoridades regionales seguirán sin reelección y los movimientos regionales se mantendrán en carrera para el 2026.

La entrega de planillones actualizados

El 12 de julio, los partidos políticos nacionales entregaron ante el Jurado Nacional de Elecciones sus planillones actualizados de afiliados, requisito indispensable para poder postular a algún puesto en las elecciones del 2026. Algunos partidos como Unidos Perú, esperaron hasta el último momento para cumplir con la entrega de planillones. Su presidente, Charlie Carrasco, alegó las distancias geográficas como causa de la demora.

“¿Por qué la espera? porque de los sitios más recónditos del Perú, a veces demora la llegada [de planillones con firmas]… imagínate, un militante que nos llamó de Apurímac, otro de Cusco y de Ayacucho que nos piden ser considerados y no podemos dejarlos en el aire”, expresó.

Tres meses después, el 7 de octubre, los movimientos regionales hicieron lo propio presentando la lista de sus militantes afiliados. El jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Grillo, informó al cierre del plazo que el ente electoral recibió, desde el 13 de julio hasta ese lunes 7 de octubre, 113 solicitudes de organizaciones políticas para actualizar sus padrones de afiliados a nivel nacional con miras a las elecciones regionales y municipales 2026.

Algunos fichajes políticos

El 2024 también fue un año de fichajes electorales. El exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz, pasó a las filas del Partido Popular Cristiano (PPC) y es probable que compita en las internas con Carlos Neuhaus, Javier González Olaechea y Oscar Valdes Dancuart.

El economista Hernando de Soto anunció su afiliación al partido Progresemos: "Yo he tomado la decisión. Sí. Si todo va bien de aquí en adelante y si no hay ninguna sorpresa, yo seré candidato presidencial a los 83 años. A la edad de (Joe) Biden, soy dos años mayor que Trump y cuatro años menor que el papa [Francisco]. En otras palabras, todavía no soy un caso extraordinario", expresó en el programa Nunca es tarde de RPP.

Por su parte, la expresidenta de Essalud, Fiorella Molinelli, postulará con su agrupación Fuerza Moderna.

El analista político César Campos, consideró que aún es pronto para considerar alguna candidatura de manera oficial, aunque las movidas políticas que se conocieron durante el 2024, sirven para conocer cómo se irá trazando la contienda electoral con miras al 2026.

"Sin duda es un preámbulo de lo que pueden dibujar algunas candidaturas, pero recordemos que todavía el próximo año debe vencerse el plazo para las alianzas partidarias. Todavía resulta prematuro saber si cada uno de ellos será cabeza de ratón de alguna agrupación", opinó.

En el 2024 también quedó establecido que la jornada electoral en el 2026 irá desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Congreso tiene hasta abril del próximo año para seguir impulsando cambios a la ley electoral.