Adelanto de elecciones | Salvador del Solar: "No estamos enterrando la reforma política"

Salvador del Solar confía que el diálogo con las bancadas abrirá el camino para que prospere la propuesta de adelanto de elecciones el 2020. | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señaló que el sistema político peruano está "desprestigiado" y "desligitimado" por lo que el Ejecutivo seguirá impulsando el proyecto de reforma constitucional para adelantar elecciones el 2020.

En una entrevista al diario Peru21, Del Solar reconoció que la iniciativa del Ejecutivo es una "decisión delicada", pero que el Gobierno espera que "pueda entenderse que no es una propuesta de confrontación" con el Congreso.

"Estamos tratando de ofrecerle al país una salida que incluye el esfuerzo de la reforma política por salvarnos de una tremenda crisis moral, de corrupción y del propio sistema político. Nuestro sistema político en general está desprestigiado, está deslegitimado", dijo el premier.

Salvador del Solar se mostró optimista en que las conversaciones con las diferentes bancadas del Congreso continúen esta semana como parte del proceso de diálogo para impulsar el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo.

"Obviamente, hay que comprender que para el Parlamento es una propuesta inesperada y, por lo tanto, sería irreal asumir que va a tener una respuesta inmediata. Creemos que el diálogo abrirá el camino para que alcancemos un entendimiento y encontremos la vía para que prospere esta propuesta", sostuvo.



Sobre la reforma política, Del Solar dijo que "se necesita una voluntad política que no queda solo en manos del Ejecutivo". "Hemos escuchado comentarios en el sentido de que con esto estaríamos enterrando la reforma política; hemos sidocuidadosos al evaluar y entendemos que no es así, que no estamos enterrando la reforma política", indicó.

¿Cuestión de confianza y renuncia del Jefe de Estado?

El jefe del gabinete ministerial prefirió no adelantar opinión sobre una cuestión de confianza en caso no prospera el proyecto del Ejecutivo. Resaltó que si el Gobierno adelanta escenarios podría generar mayor confrontación que "va directamente en oposición al espíritu que queremos impulsar".



Y ante la recomendación de algunos parlamentarios para que el presidente Martín Vizcarra renuncie y así proceda las elecciones generales, Salvador del Solar sostuvo que esta propuesta "no alcanza el nivel" puesto sobre la mesa por el Gobierno.

"Es una salida que sigue respondiendo a la dinámica que queremos dejar atrás, donde solo una de las partes cede. (…) Esa es la altura y la grandeza del gesto del presidente: ‘Qué les parece si deponemos este constante enfrentamiento, (...) qué les parece si todos nos vamos’. No hay vencedores, no hay vencidos, hay un reconocimiento de que no le estamos haciendo bien al país y nos vamos", manifestó.