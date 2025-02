Adrianzén anuncia investigación tras colapso de puente Chancay: "La concesionaria y no Provías es quien tiene que hacerse responsable"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se presentó esta mañana en una conferencia de prensa para responder, entre otras cosas, por el colapso del puente Chancay, en Huaral, ocurrido durante la madrugada.

Acompañado de los ministros de Defensa y del Ambiente, además del jefe del Indeci, el premier indicó que se ha dispuesto el inicio de las investigaciones de lo ocurrido, y señaló no tener "información de la fecha exacta en que se realizaron las últimas acciones de mantenimiento [y] supervisión del puente".

No obstante, enfatizó que Norvial -empresa concesionaria responsable de la operación y mantenimiento de la Panamericana Norte, desde Ancón hasta Pativilca- "tiene que haber realizado estas acciones de mantenimiento".

"Con relación a los trabajos que se hayan podido realizar de mantenimiento, el puente es parte del concesionario, el concesionario tiene que haber realizado estas acciones de mantenimiento. No tenemos información de la fecha exacta en que se realizaron las últimas acciones de mantenimiento, supervisión del puente. En todo caso, de lo que sí podemos dar cuenta es que se ha tratado de un fenómeno de lluvias intensas, en la medianoche, y esto habría provocado el colapso del puente", sostuvo.

"Yo no quisiera cometer la imprudencia de precipitarme en decir si ocurrió o no ocurrió, si se ha hecho o no se ha hecho [el mantenimiento]. De lo que sí pueden estar seguros es que las investigaciones se están iniciando ya mismo y vamos a tener resultados exactos de ver qué fue lo que hizo el concesionario, que dejó de hacer, si lo hizo en tiempo o no y de qué magnitud fue esta actuación. En todo caso, el organismo supervisor de infraestructura en transportes, Ositrán, también tendrá que manifestarse respecto a este accidente. No duden de que si hay responsabilidad del concesionario, nos encargaremos nosotros de que por esta responsabilidad, el concesionario tenga que dar cuenta", recalcó.

"La concesión y no Provías es quien tiene que hacerse responsable"

El titular de la PCM recalcó que el Gobierno nacional viene impulsado un "trabajo de restitución de puentes", pero que, particularmente, quien debe hacerse "responsable" de lo ocurrido con el puente Chancay no es Provías, sino la concesionaria Provial.

"Nosotros tenemos una capacidad limitada para [mantenimiento], hemos hecho un programa de restitución de puentes, incluso de colocación de nuevos puentes […], pero hay puentes como estos a nivel nacional que ya superan esa antigüedad y el tiempo de reemplazo es lo más conveniente", sostuvo.

"La concesión y no Provías es quien tiene que hacerse responsable, precisamente, de la vía y de los puentes que están ahí. Se va a investigar, acaban de pasar 8 o 9 horas del suceso, vamos a pedir que la investigación sea lo más rápida posible para poder determinar el grado de responsabilidad que asiste a cada quien", agregó.

Asimismo, el premier indicó que, en un plazo no mayor de 12 días, se instalará un puente de doble vía en la zona.

"Se ha dispuesto que, en un plazo no mayor de 12 días, se instale un puente de doble vía de, aproximadamente, 60 metros de longitud. Se ha indicado que, a esta hora, ya se encuentran movilizándose hasta cinco camas baja llevando la estructura del puente a la zona para que pueda ser armado", explicó.

"Por otro lado, nosotros solo indicar que no hay afectación mayor al tránsito vía Panamericana Norte, ni la vía del sur ni la vía del norte, y tampoco se está afectando al puerto de Chancay […] Cosas como estas tenemos que hacerlas oportunidades también, referirnos a que el nuevo puente que se va a instalar ahí, de manera permanente, ha de tener la previsión exacta de la alta carga que se va a recibir de los nuevos camiones que han de salir e ingresar al puerto de Chancay", añadió.

Adrianzén reiteró que muchos puentes en el Perú "tienen una antigüedad mucho mayor a 50 años", y que el Ejecutivo quisiera "tener la oportunidad de reemplazarlos a todos".

"Nosotros tenemos apenas dos años de Gobierno y estamos atendiendo las situaciones que, entendemos, son más prioritarias y urgentes. Las lluvias intensas ocurren todos los años, son fenómenos cíclicos y estacionales, eso no lo podemos evitar", aseveró.

"Nosotros no quisiéramos que esto haya sucedido, son accidentes, son incontrolables. La antigüedad del [puente], su situación, se enfrenta a la ferocidad de la naturaleza en estos casos. Lo que tenemos que hacer es seguir actuando", puntualizó.