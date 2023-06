Alberto Otárola tras despidos en TV Perú: "Siempre vamos a asegurar que sea un canal independiente"

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, afirmó que el gobierno garantizará la independencia en TV Perú, pese a las recientes salidas de periodistas y productores en el canal del Estado sin justificación.

“Por lo que he podido apreciar en los informes que me he enterado en la prensa, se han cumplido algunos contratos de carácter laboral y creo que siempre vamos a asegurar que sea un canal independiente que trasmita cultura, con objetividad y que, sobre todo, no se convierta en un canal de propaganda del Estado. Eso no queremos y eso no ocurrirá”, aseguró desde Trujillo.

Alberto Otárola restó importancia a los pedidos del vocero de Perú Libre para que renuncie y aseguró que el gobierno irá de todas maneras al TC para determinar la inconstitucionalidad de algunas leyes aprobadas por el Congreso.

"El cargo de ministro es de confianza y permanente evaluación de la presidenta. Sobre el tema de las demandas que se presentaría ya lo he explicado son un pequeño grupo de leyes que podrían afectar la constitución y lo que creemos en ella es recurrir ante el órgano que determine la inconstitucionalidad o no de estas normas. Esto no es un tema político sino técnico", enfatizó.

Controversiales salidas en TV Perú

Los periodistas Jorge Ballón y Ximena Carrasco informaron en sus redes sociales que fueron retirados de TV Perú luego de que no se les renovara contrato sin justificación alguna.

"El problema no es que no se haya renovado la orden de servicio. El problema es que hubo antecedentes y genera suspicacia el hecho de que preguntas que realicé en cobertura no gustaron, me lo hicieron saber y luego terminaron pidiendo al entonces presidente del IRTP Jesús Solari que me retiraran del canal y él no aceptó", señaló Ximena Carrasco en RPP Noticias.

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se refirió a los cambios que se han realizado en el canal de Estado y señaló que esto sucede de manera regular cuando se trata de una nueva gestión, ya que se trata de cargos de confianza.

"Hay que tener en cuenta que ante una nueva gestión se hacen las evaluaciones y se deciden los cambios. En este caso, los cargos de confianza han puesto ya su renuncia hace más o menos dos semanas incluso. Es totalmente válido que, si alguien renuncia, se abra la posibilidad de los cambios en los cargos", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.