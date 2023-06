Eduardo Herrera aseguró que ley que limita la colaboración eficaz tiene un carácter disuasivo

Estado "Evitar la corroboración con otros colaboradores eficaces también va a generar costos mayores", aseveró

"Evitar la corroboración con otros colaboradores eficaces también va a generar costos mayores", aseveró. | Fuente: RPP

El director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, se refirió a la ley que limita la figura de colaboración eficaz y precisó que actúa como elemento disuasor en los procesos de mayor complejidad que requieren intervención internacional. Asimisno, consideró que ninguna norma tendrá la capacidad de solucionar la mala práctica judicial.

"La irregularidad y la mala práctica judicial no se va a solucionar con una norma. Si un aspirante a colaborador no tiene pruebas y sindica por sindicar irresponsablemente, eso no se regula con una norma. Se regula empezando a trabajar en la administración de justicia. Ningún presidente de la República ha querido tomar la lucha contra la corrupción desde la administración de justicia (...). El proyecto de la norma disuade. No sé si la intención sea disuadir. Espero que no", dijo en Ampliación de Noticias.

"La corroboración en procesos de esta magnitud, donde hay muchos órganos vinculados internacionalmente, exige un plazo determinado que va a rebasar los ocho más cuatro meses que exige la norma procesal. Entonces, enviar una comunicación a Estados Unidos para que devuelva la respuesta puede demorar mucho más tiempo. Y ahí nos excedimos el plazo. Por eso es que considero que es muy pequeño", agregó.

"Evitar la corroboración con otros colaboradores eficaces también va a generar costos mayores", aseveró. | Fuente: RPP

"Dina Boluarte debe tomar conciencia y rectificar el error del Congreso"

Por otro lado, Herrera instó a la presidenta Dina Boluarte a observar la autógrafa de ley a fin de rectificar lo hecho por el Parlamento.

"(El motivo) es que la presidenta tome conciencia y rectifique el error que está cometiendo el Congreso de la República y que observe esta autógrafa de ley, como corresponde a su mandato constitucional. Estamos hablando de la norma que modifica la colaboración eficaz, una norma que está surtiendo efectos, que resulta, que está teniendo resultados. ¿Por qué tenemos que cambiarla? ¿Para qué?", manifestó.

"Recortar los plazos es algo que va en contra de los procesos que se vienen en giro. Evitar la corroboración con otros colaboradores eficaces también va a generar costos mayores a este proceso que ha dado resultados hasta ahora", finalizó.