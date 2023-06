Leslie Urteaga sobre despidos en TV Perú: "Ante una nueva gestión se evalúan los cambios"

Gobierno La decisión de no renovación estuvo en manos de Ninoska Chandia, aseguró la ministra

Dina Boluarte no estaba enterada de los cambios, aseguró la ministra de Cultura. | Fuente: PCM

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se refirió a los cambios que se han realizado en el canal de Estado, TV Perú, y señaló que esto sucede de manera regular cuando se trata de una nueva gestión, ya que se trata de cargos de confianza.

"Hay que tener en cuenta que ante una nueva gestión se hacen las evaluaciones y se deciden los cambios. En este caso, los cargos de confianza han puesto ya su renuncia hace más o menos dos semanas incluso. Es totalmente válido que, si alguien renuncia, se abra la posibilidad de los cambios en los cargos", dijo en La Rotatitva del Aire de RPP.

"(La decisión de no renovación estuvo en manos de Ninoska Chandia). Claro. No solamente de Ninoska, sino del consejo directivo. Es una decisión de gestión. También hay que recordar que las instituciones, las entidades a esta altura del año recortamos presupuestos", agregó.

Además, explicó que la presidenta Dina Boluarte no estaba enterada de los cambios, pues se trata de decisiones de carácter administrativo.

"(Dina Boluarte no estaba enterada). De ninguna manera. Son órdenes de carácter administrativo. Está dentro de una entidad pública. Lamentablemente tenemos este régimen, es cierto. Pero no tiene por qué llegar a la presidenta de la República", aseveró.

Gobierno Preguntas que realicé en cobertura no gustaron, señaló la Ximena Carrasco

Ximena Carrasco: "El problema han sido mis preguntas, no mi trabajo en TV Perú"

Por su parte, la periodista Ximena Carrasco detalló la manera en cómo no se le renovó el contrato y señaló que ello no responde a su labor profesional, sino a las preguntas que le realizó al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

"El problema no es que no se haya renovado la orden de servicio. El problema es que hubo antecedentes y genera suspicacia el hecho de que preguntas que realicé en cobertura no gustaron, me lo hicieron saber y luego terminaron pidiendo al entonces presidente del IRTP Jesús Solari que me retiraran del canal y él no aceptó", señaló.

"El trabajo que realicé en TV Perú no ha sido el problema. El problema han sido mis preguntas como tal. Esto viene desde que a mí me destacan para Palacio de Gobierno en marzo. Yo hago una pregunta al jefe del Gabinete que incomodó y me lo hizo saber directamente una funcionaria de Palacio (...). Es la directora de Prensa, Milagros Rumiche", finalizó.