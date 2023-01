Andy Carrión sobre diligencias previas contra Dina Boluarte: "Es excepcional, la regla es una investigación preliminar"

Andy Carrión mencionó que tanto Pedro Castillo como Manuel Merino dejaron antecedentes en el caso de Dina Boluarte | Fuente: RPP

El abogado penalista Andy Carrión señaló que se trata de una situación excepcional el hecho de que la Fiscalía de la Nación haya dispuesto el inició de las diligencias previas contra la presidenta Dina Boluarte; el jefe del Gabinete, Alberto Otárola; y el exministro César Cervantes. La regla, de acuerdo con Carrión, es que se abra una investigación preliminar en caso se reciba una noticia criminal o una denuncia.

"Hay que precisar que no se le ha abierto investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, sino que la Fiscalía ha decidido abrir una indagación previa, que es una etapa previa a las diligencias preliminares. Ello implica que al día de hoy todavía no existe una sospecha formal simple para la Fiscalía que amerite abrir una investigación preliminar", dijo en Ampliación de Noticias.

"No es usual (la indagación previa). Un antecedente inmediato que tenemos es el de Mariano González. Recordarán que en su oportunidad lo que hizo la fiscal de la Nación cuando Mariano González denunció estos hechos públicamente de supuesto encubrimiento del expresidente Pedro Castillo a sus sobrinos y otros, la fiscal de la Nación citó al exministro González para que pueda dar una declaración y que esto sirva como elemento para corroborar o no los hechos que venía denunciando de manera pública. Recién después de estas indagaciones previas es que la Fiscalía cumple con abrir una investigación en contra del expresidente Castillo y otros por el delito de encubrimiento. Pero estamos en una situación jurídica completamente excepcional. La regla es que si la Fiscalía recibe una noticia criminal o una denuncia, cumpla con abrir una investigación preliminar en toda regla. Sin embargo, este no es el plazo", explicó.

Antecedentes: Pedro Castillo y Manuel Merino

El jurista recordó que las investigaciones abiertas contra el expresidente Pedro Castillo cuando aún se encontraba en funciones han dejado un antecedente que permite dar inicio a una investigación preliminar contra la actual mandataria Dina Boluarte.

"Antes de que se interpretara el artículo 117 de la Constitución con respecto al expresidente Pedro Castillo no había la posibilidad de abrir una investigación en contra de un presidente en el ejercicio de sus funciones. Desde la presidencia de Castillo esto cambió, tal es así que incluso el día de hoy tiene hasta siete carpetas abiertas en la Fiscalía de la Nación. Esto, si lo traspolamos al ejemplo de la presidenta Dina Boluarte significaría que no habría ninguna barrera para abrir investigación no solamente de los ministros actuales, sino incluso en contra de la presidenta en el ejercicio de sus funciones", manifestó.

Con respecto al caso de Manuel Merino, quien fue acusado por las muertes de Inti Pintado y Bryan Sotelo en un contexto de protestas similar al actual, Carrión enfatizó en que se podría utilizar de antecedente, siempre y cuando no se dejen totalmente de lado las diferencias.

"El antecedente de Manuel Merino es una referencia válida porque también en aquella oportunidad vemos que los hechos se produjeron en el marco de protestas en contra del gobierno de turno. No obstante, tendríamos que identificar bien las diferencias. Es por eso que incluso en esta indagación previa la Fiscalía ha solicitado no solamente al Ministerio del Interior, sino también al Ministerio de Defensa que le transmitan cuáles son las órdenes expresas que recibieron por parte de los entonces ministros y cuál fue el grado de participación en las órdenes de quien es jefa suprema del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Dina Boluarte", finalizó.