Aníbal Torres | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, expresó este viernes su preocupación por las renuncias de funcionarios en el Ministerio de Salud (Minsa) y Ministerio de Energía y Minas (Minem), tras la conformación del gabinete ministerial.



"¿Cómo no me va a preocupar? me preocupan las renuncias en (Ministerio de) Energía y Minas y en el Ministerio de Salud, también hubo una renuncia en el Ministerio de Justicia", dijo en entrevista con RPP Noticias.



Esto último en refefencia a la renuncia del viceministro de Justicia, Gilme Andía, que ocurrió días antes de su designación como jefe del gabinete ministerial.



