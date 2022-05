Presidente del Consejo de Ministros brindó declaraciones tras reunión en Palacio | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció sobre la reciente decisión del Pleno del Congreso de aprobar, en segunda votación, el proyecto de ley que recompone el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu); sin embargo, evitó adelantar si el Poder Ejecutivo observará o no.



"La posición del Ejecutivo es de fortalecer la Sunedu para que se mejore el nivel de la educación. Claro que no es perfecta la Sunedu ahora. Hay universidades que han pasado por el tamiz de la Sunedu pero que no tienen ninguna calidad en la formación profesional. Eso hay", indicó en los exteriores de Palacio de Gobierno.

"No les podría decir eso (que no la van a promulgar) porque no he estudiado la ley, no la he visto, no he leído la ley. Tengo que leer la ley para ver si hacemos alguna observación o la promulgamos y publicamos si es que no hay observaciones", agregó.

El miércoles pasado, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el proyecto de ley que recompone el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). La norma fue aprobada con 69 votos a favor, cinco abstenciones y 39 en contra.

Los legisladores habían rechazado dos cuestiones previas que planteaban que el proyecto regrese a las comisiones de Educación y Constitución, con la finalidad de que se apruebe hoy mismo. El argumento de quienes apoyaban la norma era de que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas.

La iniciativa legislativa aprobada por el Congreso modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, que pasaría a estar integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

Asimismo, se establece que el superintendente de la Sunedu será elegido entre sus miembros representantes. La norma aprobada precisa también que los miembros de este consejo son elegidos por un periodo de tres años y no hay reelección.

Presentarán recurso ante el TC

Esta mañana, la congresista Flor Pablo, de la bancada del Partido Morado, consideró que la reciente decisión del Pleno del Congreso de aprobar, en segunda votación, el proyecto de ley que recompone el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) "debilitar profundamente" a esta institución.

En entrevista con RPP Noticias, la exministra de Educación cuestionó que se haya argumentado una supuesta falta de autonomía de las universidades públicas y privadas frente a la Sunedu. Además, adelantó que un grupo de congresistas que se opuso a esta ley presentará una acción de inconstitucionalidad en caso el Gobierno no observe la ley.

"Vamos con la firma de 33 parlamentarios que hemos votado en contra, lo vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional, pero también lo puede hacer la ciudadanía. No hay que quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se traen abajo una reforma tan importante, que ha costado tanto", adelantó.

"Son tiempos donde necesitamos más la acción ciudadana, que también nos tiene que corregir al Congreso. La mayoría en el Congreso en este momento, que ha aprobado esta ley, no representa el sentir ciudadano respecto a la reforma universitaria. Los intereses en este momento han pesado más, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", añadió.

La parlamentaria del Partido Morado cuestionó que otro de los argumentos para aprobar esta polémica norma haya sido una supuesta politización de la Sunedu debido a que el superintendente de esta institución es elegido por el Gobierno; no obstante, para la parlamentaria hubiera sido preferible modificar su proceso de elección.

