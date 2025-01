ANIN instalará puentes temporales en los cruces Canoas y Cadena en Lurigancho Chosica, informó Miguel Yamasaki

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"La obra no consideró la construcción de puentes, porque ya existían proyectos de inversión de la de la municipalidad de Chosica", dijo Yamasaki | Fuente: RPP

El vocreo de la Autoridad Nacional de Infraestructura, Miguel Yamasaki, señaló que se instalarán puentes temporales en los cruces Canoas y Cadena, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

"La Autoridad Nacional de Infraestructura está próxima a culminar una gran obra, que es la canalización de la Quebrada Huaycoloro, que a lo largo de muchos periodos de lluvias hemos sido testigos que inundaban las poblaciones aledañas. Falta un 2%, que justamente es abrir dos badenes que están pendientes, y que estaba en temas de conseguir unos puentes temporales. Finalmente lo hemos conseguido a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los famosos Bailey", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"La obra no consideró la construcción de puentes, porque ya existían proyectos de inversión de la de la municipalidad de Chosica y, por lo tanto, no se pudo construir. Pero en tanto termina eso vamos a colocar dos puentes Bailey para solucionar el problema social en ese lugar. No van a quedar ahí eternamente. Van a construirse puentes fijos", agregó.

Canalización de la Quebrada Huaycoloro

En otro momento, Yamasaki se refirió a la canalización de la Quebrada Huaycoloro y dijo que costó aproximadamente 500 millones de soles a través de un convenio con Reino Unido.

"Estamos hablando de cemento, concreto puro a lo largo de las dos laderas: 10 kilómetros y medio de concreto puro. Son cinco metros de altura y 15 metros de ancho en 10.5 kilómetros de extensión, prácticamente toda la vía Expresa", aseveró.

"El presupuesto de la nueva vía Expresa de Huaycoloro ha tenido varias variaciones. Finalmente, costó alrededor de 500 millones. Inicialmente se había presupuestado, a nivel perfil, algo de 300 millones. Luego se incrementó. Lo estamos haciendo a través de un convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido", finalizó.