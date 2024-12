Basombrío: "Santiváñez es un ministro que, más que funcional al país, es funcional a las necesidades de la presidenta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Basombrío consideró que "en lugar de avanzar, hemos retrocedido" en cuanto a resultados para combatir la extorsión.

Carlos Basombrío, exministro del Interior, en diálogo con RPP, se pronunció respecto al balance que tiene de la gestión de Juan José Santiváñez, actual titular del Mininter.

Al respecto, Basombrío Iglesias consideró que Santiváñez no está siendo efectivo para combatir los altos índices de criminalidad que continúan afectando a la ciudadanía al cierre del 2024, principalmente en el caso de extorsiones.

"No he tenido acceso a cifras de reducción de denuncias de extorsiones, por lo menos hasta octubre me parece que hubo cifras oficiales [y] seguían creciendo. Sin embargo, cabría añadir a ello que el denunciar o no denunciar no necesariamente indica que aumentan o disminuyen, sino simplemente lo que significa es la confianza o la desesperación que hay por dar cuenta de un delito", señaló.

"A mí me parece que el indicador más llamativo de la tremenda complejidad del problema de extorsiones es el aumento significativo de las muertes por extorsión [...] Nosotros, en el observatorio del crimen y la violencia, estamos siguiendo -a falta de que se haga ese esfuerzo a nivel gubernamental- uno a uno los homicidios por sicariato y robo agravado desde mayo de este año […], y lo que hay es que, entre mayo y noviembre de este año, se ha más que duplicado, a nivel nacional, el número de personas asesinadas expresamente por sicariato, en el contexto de extorsión o robo agravado", resaltó.

Santiváñez "es funcional a las necesidades de la presidenta"

En esa línea, el exministro del Interior consideró que, pese a los referidos malos resultados de su gestión, Santiváñez continúa siendo apoyado por el Ejecutivo por ser "funcional a las necesidades de la presidenta", antes que las del país.

"Repito lo que pienso con toda transparencia […]: el señor Santiváñez es un ministro más que funcional al país, es funcional a las necesidades de la presidenta. Lamentablemente, las necesidades de la presidenta están muy relacionadas a situaciones de ella, no del país", aseveró.

"El ministro del Interior es una persona que dijo que, si los estados de emergencia no están funcionando, me voy; y es un ministro que no solamente se queda, sino que [la presidenta] felicita como el más valiente que se puede tener. No entiendo bien el concepto de valiente para un ministro del Interior [porque] mientras estamos en funciones, prácticamente, somos intocables por el delito por la protección que tenemos en ese momento", enfatizó.

Asimismo, Basombrío Iglesias señaló que el ministro del Interior también es protegido por el Congreso porque habría una correspondencia en su "forma de ver la vida".

"A mí me parece [un] drama tener a un ministro del Interior protegido también por el Congreso. Se puede tocar a Rómulo Mucho y liquidarlo en media hora, y dudar si protegerlo y al final protegerlo al ministro Demartini; pero al ministro del Interior hay que 'darle más oportunidades, es un hombre que lo está haciendo bien'. Recuerden que hace casi un año fue sacado de la peor manera por el Congreso el ministro del Interior de la época por inepto, por incompetente en haber enfrentado la inseguridad", sostuvo.

"Entonces, evidentemente, acá hay una situación diferente que tiene [Santiváñez] y en el caso del Congreso tiene que ver con su perfil histórico, digamos que más o menos coincide mucho con el perfil de muchos miembros del Congreso, digamos una forma similar de ver la vida", puntualizó.