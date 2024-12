Dina Boluarte elogió gestión de ministro del Interior: "Muchas veces es criticado injustamente, pero felicito su valentía"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno La jefa de Estado también acusó a sus críticos de querer el "fracaso" de su gobierno.

La presidenta Dina Boluarte elogió la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al frente de dicho sector. Así lo hizo este lunes, en los discursos que pronunció en dos actividades oficiales.

Durante una ceremonia de entrega de vehículos y computadoras a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito limeño de San Isidro, la jefa de Estado felicitó el "liderazgo" de Santiváñez Antúnez, de quien dijo que está "haciendo cosas innovadoras" en el Mininter. Además, sostuvo que "muchas veces es criticado injustamente".

"Quiero felicitar el liderazgo de nuestro ministro Juan José Santiváñez, a quien saludo y agradezco por su gestión al frente de este sector tan complicado, y que muchas veces es criticado injustamente, pero felicito su valentía y su coraje de estar haciendo cosas innovadoras en este Ministerio del Interior", aseveró.

"Señor ministro [del Interior], sigamos trabajando juntos; comandante general [de la PNP], sigamos adelante. Tenemos un compromiso con el país y no podemos detenernos. Nuestra respuesta a todas esas críticas son actos como el que hoy nos congrega. Seguiremos este camino de inversión para cerrar las brechas que por muchos años minimizaron el trabajo de nuestra Policía Nacional, pero no la afectaron, porque nuestros valientes policías siguen a la caza de los delincuentes y las organizaciones criminales […], aunque algunos no lo quieran reconocer y difundir, pero esa es la verdad", agregó.

Además, la mandataria refirió que su gobierno ha "realizado importantes avances en seguridad ciudadana" y que se está "dando presupuestos históricos al sector".

"Tenemos poco más de dos años de Gobierno y hemos realizado importantes avances en seguridad ciudadana y estamos dando presupuestos históricos al sector. Reconozco que hay mucho por hacer, el abandono y la ineficiencia de 200 años no se borran de la noche a la mañana, pero tengan por seguro que esta mujer andina que tienen como presidenta no descansará hasta vencer el terror que los delincuentes quieren instalar en nuestro país. Seguiremos gobernando, poniendo alma, vida y corazón y sin miedo, sin temor a nada", sostuvo.

Dina Boluarte: "Tenemos poco más de dos años de Gobierno y hemos realizado importantes avances en seguridad ciudadana y estamos dando presupuestos históricos al sector"Fuente: Presidencia Perú

Más temprano, durante la inauguración de una comisaría en el distrito de Villa María del Triunfo, Boluarte llamó "valiente" al titular del Mininter.

"Junto a mis ministros valientes, como el ministro del Interior, y junto a la PNP comprometida con la seguridad ciudadana […] mantendremos al Perú en la senda de la recuperación económica, de la recuperación de la seguridad ciudadana, de la confianza en que los peruanos sí podemos hacer las cosas bien y, sobre todo, sin robarle un sol al pueblo peruano, siempre con las manos limpias y la conciencia tranquila", recalcó.

En esa misma actividad, la presidenta consideró que las críticas a su gestión provienen de "detractores" que buscan el fracaso de su gobierno.

"Es también fundamental la paz social que vive el país, porque aquellos que quieren invertir invierten en los países que dan confianza y generan calma y tranquilidad […] Sin embargo, reitero, hay quienes no quieren reconocer estos avances, ellos estarían felices si vieran a la presidenta Boluarte […] fracasar como Gobierno, pero aquí está esta mujer andina […] que no se rinde y hace oídos sordos a las palabras necias y sigue trabajando para el Perú. Solo hablan de noticias negativas que muchas veces son meros rumores", aseveró.

"Nuestros detractores no desean el progreso del país, ya sabemos quiénes son, pues no tenemos consultorías ni les vamos a regalar ministerios. Aquellos que quieren trabajar con esta mujer andina tienen que ganarse el sueldo con el sudor de la frente y no que la plata les llegue fácil. De ellos, de los detractores su objetivo es el fracaso, nosotros no estamos hechos o prestos para el fracaso, estamos comprometidos con trabajo, con amor y con cariño por nuestra población peruana. A estos detractores les digo con firmeza: no me van a doblegar con sus mentiras y campañas de odio", puntualizó.

Ministro Santiváñez cierra el año con 80 % de desaprobación

Cabe indicar que un reciente estudio de opinión de Datum para El Comercio reveló que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cierra el 2024 con un 80 % de desaprobación, ubicándose solo por detrás del premier Gustavo Adrianzén como uno de los más descalificados por la ciudadanía.

Dicha cifra negativa para Santiváñez Antúnez, según la encuesta, se incrementó en 4 puntos porcentuales a comparación de octubre, cuando su desaprobación se ubicaba en 76 %, y 10 puntos en relación al pasado mes de septiembre.

Además, el 37 % de la ciudadanía consideró que el hecho o acontecimiento más negativo del 2024 fue el incremento de la delincuencia, y el 61 % señaló que la delincuencia se incrementará el próximo año.

Por otro lado, el último informe del INEI referido a las estadísticas de seguridad ciudadana -el cual abarca de mayo a octubre de este año; es decir, ya durante la gestión de Santiváñez en el Mininter- revela que el 22.8 % de la población dijo haber sido víctima de algún hecho delictivo, cifra que se ha incrementado en más de tres puntos porcentuales en relación al mismo semestre durante el 2023, cuando era de 19.9 %.

Asimismo, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reveló que, hasta el pasado 28 de noviembre, se ha registrado 1817 crímenes a nivel nacional en este año.