José Jerí anunció "actualización del estado de emergencia" con nuevas medidas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El jefe de Estado envió un mensaje a los criminales: "Cada movimiento que hagan, los vamos a seguir. Cada acción que hagan, vamos a golpear".

José Jerí anunció nuevas medidas en el marco del estado de emergencia. | Fuente: RPP

El presidente de la República, José Jerí, anunció la “actualización” del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, con “medidas complementarias a las que ya conocemos”, para hacer frente a la criminalidad.

Tras su participación en una actividad en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria; el jefe de Estado indicó que este “cambio de estrategia” obedece a la reacción que han tenido los delincuentes ante las medidas establecidas desde el pasado 21 de octubre.

“Los planes que hemos establecido, territoriales, el trabajo de inteligencia, tienen una reacción en esos delincuentes. Van cambiando sus estrategias, van cambiando sus formas y nosotros también tenemos que hacer lo propio, cambiar nuestras estrategias y mejorarlas”, refirió.

“Este cambio de estrategia justamente responde a lo que, en el día de mañana, en el Consejo de Ministros, va a significar la actualización del estado de emergencia con medidas complementarias a las que ya conocemos”, añadió.

Mensaje a los delincuentes

En otro momento, el mandatario envió un mensaje a los delincuentes, a quienes aseguró que el Gobierno los va a “golpear”. 

“Sé que nos están viendo y escuchando por intermedio de las cámaras. Cada movimiento que hagan, los vamos a seguir. Cada acción que hagan, vamos a golpear. Ellos golpearán también y volveremos a golpear ahí”, manifestó.

“Vamos a estar: acción, reacción. Esta guerra la vamos a ganar contra la delincuencia. Implica sacrificios, implica también el compromiso, no solamente de las autoridades que están acá presentes. Si no actuamos ahora, la delincuencia nos va a dominar plenamente”, sentenció.

Jerí Oré brindó estas declaraciones tras participar en la ceremonia de conmemoración por el primer año de liberación del Damero B del emporio comercial de Gamarra.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de la Producción, César Quispe; así como del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, y la presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña.

