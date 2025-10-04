Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva a exsuboficial de la FAP investigado por presunta explotación sexual de menores

El fiscal adjunto provincial Luis Humberto Mejía Izaguirre sustentó en audiencia que existen graves y fundados elementos que vinculan al investigado Gerardo Chunga con los delitos imputados. Asimismo, argumentó la existencia de peligro procesal.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas de Lima Centro, informó que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Gerardo Chunga, suboficial en situación de retiro de la Fuerza Aérea del Perú (PNP), investigado por los presuntos delitos de explotación sexual de menores de edad agravada y pornografía infantil agravada.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto provincial Luis Humberto Mejía Izaguirre sustentó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado de 38 años con los delitos imputados.

Asimismo, argumentó la existencia de peligro procesal, al considerar que el exmilitar podría interferir en el desarrollo de la investigación.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía contra la Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) logró 18 meses de prisión preventiva para Gerardo Chunga Z. (38), suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en situación de retiro, investigado por los delitos de explotación sexual de menores de… pic.twitter.com/QcrnV4CxiY — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 5, 2025

El caso

Gerardo Chunga fue detenido en septiembre último cuando se desplazaba en su vehículo por las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador. Las autoridades le incautaron equipos móviles y dispositivos tecnológicos.

Según la investigación, a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, el exmilitar captaba a través del WhatsApp y Telegram a las menores de edad, a quienes posteriormente obligaba a difundir fotografías íntimas y a mantener relaciones sexuales con terceros en hospedajes.

En su celular también se encontraron numerosas imágenes con contenido de connotación sexual infantil, así como conversaciones relacionadas con la oferta de menores a individuos involucradas en estas prácticas ilícitas.

Como parte de la diligencia, se allanó un hostal situado en el distrito de San Juan de Miraflores, donde fueron detenidos en flagrancia Jaime Calixto (57), propietario del hospedaje, y a la recepcionista Sara Sire (18).



En el mismo lugar, se logró el rescatar a cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, una de las cuales fue encontrada en una habitación en estado de gestación.